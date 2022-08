Jeep: nuovo crossover compatto trovato in Sicilia [FOTO SPIA]

Nell’arco dei mesi a venire Jeep rinfoltirà la propria gamma con l’introduzione in commercio di un crossover dalle dimensioni compatte da collocare un gradino sotto il Renegade. Sul modello in questione circolano parecchie voci, foto spia e immagini dove la carrozzeria appare senza nessun camouflage. A riguardo del nome, la stampa d’oltreoceano spinge attualmente l’ipotesi Jeepster.

Si tratterebbe di una mossa in linea con il passato, sicché il marchio del gruppo Stellantis ha già ricorso a tale denominazione per vecchi modelli e versioni speciali. Di certezze al momento non ne abbiamo, ma di certo continueranno a rincorrersi le indiscrezioni fino alla presentazione, prevista entro fine anno. Allora saranno rivelati interessanti dettagli tecnici, in vista del lancio nelle concessionarie per il 2023.

Jeep: il suv di segmento b liberamente parcheggiato in Sicilia

Qualche giorno fa Auto-Zoom.cz ha postato su Instagram alcune foto spia stuzzicanti, ritraenti un muletto totalmente mimetizzato del modello mentre si trovava parcheggiato in strada di notte in Sicilia.

Il crossover targato Jeep dovrebbe sbarcare nelle concessionarie verso la metà del prossimo anno con motorizzazioni dotate di tecnologie plug-in e mild hybrid. Alla base si paventa l’utilizzo dell’architettura modulare CMP di proprietà dell’ex Peugeot Groupe, poi confluita insieme a Fiat Chrysler Automobiles nel conglomerato Stellantis.

Sulla base di quanto indicano le recenti news apparse in rete, il mezzo potrebbe vedere la luce presso la fabbrica di Melfi. Ciò poiché lo stabilimento situato in Basilicata sarebbe sul punto di ricevere la commissione di quattro differenti veicoli della società guidata da Carlos Tavares, da realizzare su un nuovo pianale.

Il presunto Jeepster avrebbe le credenziali idonee a essere commercializzato pure oltre il mercato europeo. La diffusione su larga scala andrebbe presumibilmente a toccare gli Stati Uniti, il principale territorio di riferimento per la Casa.

Dai rumor sin qui emersi, sotto il cofano ci sarà un motore turbo benzina con tecnologia mild hybrid da 48V con cilindrata di 1.2 litri. In aggiunta, non è da scartare a priori una eventuale declinazione ibrida plug-in, la quale darebbe modo alla clientela di guidare la macchina in modalità solo elettrica per alcuni chilometri, senza propagare nell’ambiente l’anidride carbonica.