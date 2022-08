Fiat Panda e Punto saranno i nomi delle future auto elettriche?

Nelle scorse ore il numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Carlos Tavares è tornato a parlare di Fiat confermando che agli inizi del 2023 debutteranno due nuove auto di segmento B. Il CEO di Stellantis ha lasciato intendere che per queste due auto, di cui una sarà un SUV compatto, potrebbe venire utilizzati nomi che fanno parte della storia di Fiat come quelli di Fiat Panda e di Fiat Punto.

Fiat Punto e Fiat Panda potrebbero essere i nomi delle due future auto che debutteranno nel 2023?

Ovviamente al momento non c’è nulla di certo ma date le parole di Tavares qualcosa in proposito bolle di sicuro in pentola. Già in passato il numero uno di Fiat, Olivier Francois, aveva detto che per fare digerire meglio la rivoluzione elettrica a cui andava incontro la casa italiana si sarebbe potuto fare leva su nomi storici per Fiat come quelli di Fiat Panda, Punto o Uno.

Se fossero davvero questi i nomi dei due modelli allora probabilmente la supermini che verrà costruita in Serbia potrebbe chiamarsi Nuova Fiat Punto mentre il B-SUV che sarà prodotto in Polonia a Tychy e che sarà ispirato alla concept Fiat Centoventi potrebbe chiamarsi nuova Fiat Panda.

E’ probabile che già nei mesi prossimi su questo e altri dettagli relativi ai nuovi modelli che saranno lanciati ad inizio 2023 venga fatta maggiore chiarezza. Vedremo dunque cos’altro emergerà in proposito e se davvero le due auto si chiameranno Fiat Panda e Fiat Punto. Quello che è sicuro è che con queste auto inizierà la grande trasformazione di Fiat che si appresta a diventare un produttore di auto elettriche low cost.

