Citroën C3: si rinnova la gamma italiana della best seller

La Citroën C3 è la best seller della casa automobilistica francese ormai da diversi anni e continua a conquistare le persone con le sue caratteristiche da city car versatile, confortevole, dal carattere deciso, moderno, colorato e con un elevato potenziale di personalizzazione.

Prosegue ininterrotto il suo successo commerciale in Italia, dove solo a luglio è stata la vettura più venduta nel suo segmento e da inizio anno è la quarta più immatricolata in assoluto.

Citroën C3: la gamma della famosa city car si aggiorna in Italia

A partire da questo mese, la gamma italiana della C3 è stata rinnovata profondamente per offrire a ogni persona la versione più adatta alle proprie esigenze e in linea con i propri gusti e il proprio stile.

Il modello adesso può essere ordinato scegliendo quattro diverse versioni: You!, C-Series, Shine ed Elle. Chiaramente identificabili in termini di stile, le diverse varianti si contraddistinguono per elementi estetici distintivi e propongono equipaggiamenti utili nella vita di tutti i giorni, al servizio del comfort e della sicurezza.

La Citroën C3 You! è disponibile con il motore benzina PureTech 83 S&S (anche per neopatentati) e con il diesel BlueHDi 100 S&S. Offre sei diverse colorazioni (Polar White, Steel Grey, Platinium Grey, Night Black, Rosso Elixir e Soft Sand), dei profili dei passaruota neri, un tetto a contrasto in Opal White opzionale e di serie i profili dei fari fendinebbia, le calotte degli specchietti retrovisori esterni e la finitura montante posteriore in White.

Passando all’abitacolo, abbiamo tessuto Mica Grey e di serie alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata con telecomando, climatizzazione manuale, copricerchi Arrow da 15”, specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente e volante con decori satin regolabile in altezza e profondità.

Tra le tecnologie utili per il quotidiano, la C3 You! propone di serie l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, la funzione Hill Assist, il Coffe Break Alert (rilevatore di stanchezza), il regolatore/limitatore di velocità e il riconoscimento dei limiti di velocità. Come optional è possibile aggiungere predisposizione al ruotino di scorta e sedili riscaldati. Il prezzo di listino parte da 18.250 euro.

La Citroën C3 C-Series si rivolge ai clienti alla ricerca di un’auto particolare, ricca in termini di equipaggiamenti e di comfort e con una vera firma stilistica. Viene proposta con i motori benzina PureTech 83 S&S e PureTech 110 S&S e diesel BlueHDi 100 S&S.

La C-Series si contraddistingue all’esterno per una personalizzazione specifica che conferisce fascino e dinamismo. Il badge laterale C-Series, il Pack Color Anodized Bronze (tocchi di colore a contrasto per dettaglio Airbump e profili dei fari fendinebbia) e personalizzazione sul tetto nella stessa tonalità bronzo intenso contraddistinguono questa variante.

Nell’abitacolo, la C3 C-Series offre di serie l’ambiente Armonia Grey (con rivestimento in tessuto Mica Grey) mentre sono disponibili come optional l’Armonia Emeraude (Tessuto Hello Emeraude) e l’Armonia Techwood (Tessuto Brumeo TEP Isabella), entrambe con sedili Advanced Comfort.

Di serie abbiamo i copricerchi Steel & Style da 16”, gli specchietti retrovisori esterniripiegabili elettricamente e il Pack visibilità che prevede accensione automatica dei fari, funzione Follow me home e tergicristallo automatico con sensore pioggia.

Tra gli optional disponibili spiccano il tetto a contrasto Onyx Black abbinato alle colorazioni per la carrozzeria Polar White, Steel Grey, Soft Sand e Platinium Grey o il tetto a contrasto Opal White abbinato a Night Black.

Inoltre, abbiamo predisposizione ruotino di scorta, vetri posteriori oscurati, sedili riscaldati, Pack Navigation Dab e Active Safety Brake. Il prezzo di listino della versione C-Series parte da 19.250 euro.

La Citroën C3 Shine è disponibile su tutta la gamma motori, sia benzina che diesel. Propone di serie i cerchi in lega Matrix o Hellix da 16”, vetri posteriori oscurati, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e alzacristalli anteriori elettrici.

La palette colori prevede sette tonalità per la carrozzeria: Polar White, Steel Grey, Platinium Grey, Night Black, Rosso Elixir, Spring Blue e Soft Sand. Il tetto prevede quattro colori a contrasto: Onyx Black, Opal White, Sport Red e Emeraude. Poi ci sono quattro Pack Color (Black, White, Emeraude e Red) e tre decorazioni per il tetto (Red, Emeraude e Techwood).

All’interno, la C3 Shine offre di serie l’ambiente Armonia Grey con rivestimento in tessuto Mica Grey mentre sono disponibili in opzione l’Armonia Emeraude (Tessuto Hello Emeraude) e l’Armonia Techwood (Tessuto Brumeo TEP Isabella), entrambe con sedili Advanced Comfort.

Come optional abbiamo i cerchi in lega Vector Diamantati da 17”, predisposizione ruotino di scorta, telecamera di retromarcia, Keyless Access & Start, Active Safety Brake, alzacristalli posteriori elettrici, sedili riscaldati e Pack Navigation Dab. Il prezzo di listino della versione Shine parte da 20.250 euro.

Da oggi è ordinabile anche la versione speciale Elle

Presentata a maggio, da poche ore è ordinabile in Italia la nuova Citroën C3 Elle, che arricchisce la gamma e punta a valorizzare la donna attraverso uno stile elegante e contemporaneo. Con la sua modernità e la sua personalità, la C3 Elle incarna perfettamente lo stile di vita delle donne attive e invita a concepire la mobilità urbana con stile, ottimismo e sicurezza.

Disponibile con i motori benzina PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e PureTech 110 S&S con cambio automatico EAT6, all’esterno la vettura si caratterizza per la sua carrozzeria bicolore di serie con due colori a scelta per il tetto (Onyx Black o Opal White) che fanno riferimento ai colori del logo Elle e che si abbinano con eleganza ai cinque colori proposti per la carrozzeria: Polar White, Steel Grey, Platinium Grey, Night Black e Soft Sand. Per vivacizzare la carrozzeria è disponibile l’esclusivo Pack Color Blue Silver Mat.

L’abitacolo può essere personalizzato con un ambiente specifico e molto raffinato in tessuto Light Prussian Grey e Alcantara. La plancia è arricchita da un sottile profilo blu metallizzato che ne sottolinea le linee essenziali e richiama la decorazione nella parte alta degli schienali.

Basata sull’allestimento Shine, la Citroën C3 Elle propone di serie alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, cerchi in lega Vector da 17”, vetri posteriori oscurati, Citroën Connect NAV DAB con display touch da 7 pollici, volante in pelle con decoro cromato e comandi radio e ruota di scorta da 15”. In opzione abbiamo retrocamera, Keyless Access & Start, Active Safety Brake e sedili riscaldati. Il prezzo di listino parte da 22.750 euro.