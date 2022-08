Ferrari potrebbe licenziare Mattia Binotto durante la pausa estiva?

La Ferrari potrebbe presentarsi al Gran Premio del Belgio al termine della pausa estiva senza il team principal Mattia Binotto. Questo secondo Ralf Schumacher, che crede che l’italiano potrebbe essere tagliato fuori dalla serie di errori strategici della squadra. L’ultimo è arrivato al Gran Premio d’Ungheria, dove Charles Leclerc ha avuto la sua gara rovinata dalla chiamata per metterlo su gomme dure che semplicemente non si sarebbero riscaldate.

Aumentano le voci secondo cui Binotto potrebbe dire addio alla Ferrari già durante la pausa estiva

Prima di allora, a Leclerc è stata negata la vittoria in gara a Monaco per un errore del pit stop che lo ha visto cadere dal primo al quarto posto. E Carlos Sainz non ha mai avuto la possibilità di competere per il podio in Francia quando è stato chiamato ai box durante il sorpasso di Sergio Perez.

Tutti questi errori, oltre ai continui problemi di affidabilità del team con le loro unità di potenza, hanno portato a speculare sulla possibilità di apportare modifiche al personale. come vi abbiamo riportato ieri l’ex pilota di F1 Ralf Schumacher crede che anche il team principal Binotto potrebbe non essere immune all’ascia.

Nonostante Leclerc abbia pubblicamente messo in dubbio i metodi della sua squadra e l’analisi feroce della situazione da parte della stampa italiana, Binotto tiene duro. Dopo la gara in Ungheria ha insistito sul fatto che “la maggior parte delle volte abbiamo ragione” e ha dato il suo sostegno al capo stratega Inaki Rueda.

“Sapevamo che le gomme dure avevano delle difficoltà di riscaldamento e non sarebbero state veloci come le medie”, ha detto. “Ma è stata una gara di 70 giri e credevamo che avrebbero potuto essere abbastanza veloci per essere in gara e cercare di avere una buona posizione, ma nel complesso non hanno funzionato come ci aspettavamo. Vediamo e analizziamo.”

“A volte commettiamo errori, ma anche altri li fanno, semplicemente non guardano troppo da vicino. Quindi non solo Inaki, ma l’intera squadra è fantastica e li sto supportando pienamente” ha concluso il boss della Ferrari.

