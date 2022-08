Stellantis investirà nella produzione di nuovi motori endotermici

Stellantis si sta già elettrizzando bene nel mercato europeo, ma negli Stati Uniti le cose stanno andando più lentamente. Infatti il gruppo sta investendo 99 milioni di dollari per modernizzare tre stabilimenti in Nord America. Produrranno un nuovo motore a quattro cilindri, che sarà di 1,6 litri e sarà utilizzato specificamente per le auto ibride prodotte negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

Stellantis investirà 99 milioni di euro per un nuovo motore

Questo investimento riguarderà gli stabilimenti di Dundee Engine Complex nel Michigan, Kokomo Casting Plant in Indiana e Etobicoke Casting Plant a Toronto. Il motore 1.6 avrà un turbocompressore e iniezione diretta di carburante, essendo configurato per l’uso in auto ibride (HEV).

Con la produzione a partire dal 2025, il motore sarà derivato dal GSE Firefly 1.5 Turbo, attualmente utilizzato da modelli come Jeep Compass e Renegade in Europa. Il GSE 1.5 Turbo viene utilizzato solo in veicoli ibridi o plug-in, a causa dell’elevata coppia a bassi regimi.

Pertanto, quello che sarà prodotto negli Stati Uniti e in Canada sarà il GSE Firefly 1.6 Turbo, quindi esclusivo della regione per le prestazioni dei futuri modelli ibridi Stellantis. Attualmente, potrebbe già equipaggiare modelli Jeep, come Renegade e Compass, ad esempio.

I numeri di Firefly 1.6 Turbo sono sconosciuti, ma l’assemblaggio avrà luogo a Dundee, nel Michigan, che continuerà la produzione del Pentastar Upgrade da 3,6 litri per Jeep Grand Cherokee e Grand Cherokee L.

Nello stesso stabilimento, nel primo trimestre del 2023 verrà costruito il motore Tigershark da 2,4 litri, mentre gli stabilimenti di Kokomo ed Etobicoke si occuperanno rispettivamente della colata del blocco e del basamento.

Dunque Stellantis a sorpresa investe ancora nei motori endotermici anche se in un altro continente. Vedremo che novità arriveranno in proposito nelle prossime settimane.

