Opel: importante nomina per il marchio di Stellantis

Arrivano importanti novità dal gruppo Stellantis per quanto concerne il marchio Opel. Infatti a partire dal prossimo 1 settembre 2022, Christophe Mandon diventerà il nuovo Direttore vendite di Opel/Vauxhall e riporterà al CEO della casa tedesca Florian Huettl. Mandon è attualmente responsabile della gestione commerciale di tutti i marchi Stellantis in Medio Oriente e Africa.

Opel nomina Christophe Mandon come direttore delle vendite

“Non vedo l’ora di lavorare con Christophe Mandon, un affermato esperto di vendite e marketing. In particolare, la sua vasta esperienza internazionale sarà un vantaggio per Opel/Vauxhall. Insieme continueremo la crescita sostenibile in Europa e apriremo altri mercati”, afferma Florian Huettl, capo di Opel.

“Opel e Vauxhall sono marchi tradizionali che sono orgoglioso di rappresentare. Continueremo a portare avanti la nostra offensiva elettrica con grande slancio. Abbiamo nuovi eccellenti modelli come Mokka, Grandland e Astra e insieme ai nostri partner commerciali vogliamo ispirare i nostri clienti”, afferma Christophe Mandon, in attesa del suo nuovo compito.

Christophe Mandon ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso Groupe PSA e Stellantis. Ad esempio, è stato CEO di Groupe PSA per Spagna e Portogallo. Negli ultimi due decenni ha maturato esperienze anche all’estero in Francia, Svizzera, Paesi Bassi e Marocco.

Mandon ha conseguito una laurea in Politica Internazionale presso l’Institut d’Etudes Politiques di Lione e un Master in Sales & Marketing presso la EM Lyon Business School in Francia. Insomma una novità importante che rappresenta l’ennesimo cambio dirigenziale che riguarda uno dei marchi di Stellantis in questo ultimo periodo

Ti potrebbe interessare: Opel Grandland Hybrid: anche a luglio la vettura della casa tedesca a 349 euro al mese con wallbox inclusa