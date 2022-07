Verstappen: “Sarà difficile battere le Ferrari questo fine settimana”

Max Verstappen chiede pioggia per avere opzioni per lottare per la Pole contro la Ferrari domani. L’attuale campione del mondo riconosce che sull’asciutto i suoi principali avversari sono più forti ed è necessario che il meteo intervenga per dare più emozione alla classifica.

Verstappen fa notare che non hanno avuto un venerdì ideale, poiché non tutti i test di configurazione della vettura hanno funzionato.

Verstappen vede in vantaggio la Ferrari per il Gran Premio di Ungheria

Il pilota della Red Bull vede la Ferrari in testa su questo circuito e se vogliono avere qualche possibilità di lottare per la Pole è fondamentale che piova. Come si è visto a Monaco, le condizioni possono cambiare tutto ed è quello a cui Max si aggrappa.

“Come ci aspettavamo, è stato un venerdì un po’ difficile, stiamo ancora cercando di trovare il giusto equilibrio. Con alcune modifiche la macchina ha funzionato bene e con altre no, quindi c’è del lavoro da fare. Penso che le Ferrari saranno davanti a noi questo fine settimana e sarà difficile batterle”, ha ammesso Verstappen dopo le prove libere in Ungheria.

“Lavoreremo sodo stasera per cercare di colmare il divario il più possibile. Sembra che domani il tempo avrà molto da dire. Sull’asciutto, potremmo avere difficoltà a essere competitivi, ma può essere un storia diversa sul bagnato. Vedremo cosa succede,” ha aggiunto.

Sergio Pérez, invece, sente di aver fatto un passo avanti rispetto alle ultime gare. Il messicano crede che gli esperimenti di oggi abbiano funzionato correttamente ed è ottimista per domani. Come il suo compagno di squadra, sostiene che la pioggia è la chiave per avere la possibilità di lottare per la Pole domani.

“Abbiamo provato diverse cose per sentirci più a nostro agio con la macchina oggi e penso che abbiamo una buona idea su quale direzione prendere. Speriamo di poter mostrare ciò che abbiamo imparato domani. Sono ottimista per il weekend, ma la Ferrari va molto forte, certo la pioggia potrebbe cambiare le cose domani, quindi daremo il massimo, non vedo l’ora di qualificarmi”, ha commentato Pérez per concludere.

Ti potrebbe interessare: Binotto pensa sia possibile per la Ferrari vincere tutte e 10 le gare rimaste