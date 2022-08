Peugeot 205: e se tornasse contro la futura Renault 5 elettrica?

L’annunciato arrivo sul mercato della futura Renault 5 elettrica, che punta a trasformare in realtà la concept car presentata nel 2021, spinge alcuni ad immaginare la rinascita della Peugeot 205, sua rivale transalpina nel segmento B. Si tratta di un semplice esercizio di pensiero, ma perché non concederselo?

La Renault 5 elettrica punta a diventare uno dei modelli cruciali per la transizione energetica della casa della losanga. Anche i rivali del Leone stanno lavorando all’elettrificazione della gamma. Ricordando il passato, con l’approccio moderno di Renault, viene naturale pensare che pure l’altro costruttore transalpino possa fare la stessa cosa. Lanciare la fantasia verso una Peugeot 205 elettrica, in un quadro del genere, non è un’ipotesi peregrina, anche se lo spirito non potrà mai essere quello delle origini.

Che ne direste di una Peugeot 205 elettrica?

La vettura di segmento B del marchio del Leone è una creatura emblematica della sua storia. Resuscitarne il nome, sulla falsariga di quanto hanno fatto altri, potrebbe non essere una scelta sbagliata, ma tocca al management assumere decisioni strategiche di tale portata, tenendo conto degli studi di mercato.

La Peugeot 205 è stata una delle auto più amate della sua categoria negli anni ’80. I numeri messi a segno da questo modello hanno permesso alla casa madre di salvarsi la pelle, in un periodo non proprio florido per le finanze domestiche. Da qui l’idea dei colleghi francesi di Auto-Moto di reinventare questa vettura iconica, in linea con quanto fatto dai rivali della losanga con la Renault 5 elettrica.

L’illustrazione da loro creata mostra parecchie similitudini fra le due auto nella sezione frontale, ma poi lo stacco diventa più evidente, segnando meglio le diversità e le specificità dei due modelli. Il lavoro creativo punta a mettere in risalto l’affinità tra i gruppi ottici anteriori della Renault 5 elettrica e della Peugeot 205, che sembra aver fornito l’ispirazione dialettica su questo fronte, ma l’accostamento mira soprattutto a far riflettere sulla prospettiva intrigante che l’azienda di Sochaux possa far rinascere una storica rivalità, facendo rivivere la sua 205, anche se con una motorizzazione meno passionale.