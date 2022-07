Jeep B-SUV: Tavares conferma che sarà solo elettrica

Jeep B-SUV è una delle principali novità per quanto riguarda la casa automobilistica americana. Il suo debutto è stato confermato nelle scorse ore per gli inizi del 2023 dal numero uno di Stellantis in persona, l’amministratore delegato Carlos Tavares.

Il CEO del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe ha confermato che questo sarà il prossimo modello ad arricchire la gamma del marchio statunitense e inoltre ha detto anche un’altra cosa molto interessante.

Carlos Tavares ha confermato che Jeep B-SUV sarà solo elettrico

Tavares ha confermato che Jeep B-SUV, il cui nome al momento rimane sconosciuto, arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione elettrica al 100 per cento. Questo significa che non ci saranno versioni termiche come si era pensato in un primo momento.

Questa sarà dunque la prima auto a zero emissioni nella storia della casa automobilistica americana. Di questo modello sappiamo che sarà prodotto a Tychy in Polonia insieme ai SUV compatti di Alfa Romeo e Fiat su piattaforma CMP che Stellantis ha ereditato dall’ex gruppo PSA.

Jeep B-SUV sarà la nuova entry level del marchio di Stellantis con una lunghezza di circa 415 cm sarà ancora più piccola di Renegade. Si vocifera che più avanti avrà anche una versione pensata per l’off road che però forse sarà prodotta su una apposita piattaforma. Di recente di questo modello sono apparse sul web le prime foto senza veli che mostrano come l’auto nella sua versione di produzione sia davvero molto simile al teaser mostrato da Stellantis lo scorso 1 marzo.

