Fiat Cronos 2023: arrivano il nuovo cambio CVT e il Firefly 1.0

Fiat ha venduto circa 1,6 milioni di berline compatte in Brasile dal 1983, cioè in quasi 40 anni. Una delle auto più importanti è la Fiat Cronos, che detiene la parte più importante del segmento. È la berlina più venduta in Sud America con oltre 220.000 unità.

Di questi, circa 110.000 sono state vendute in Brasile. Ora, il model year 2023 porta con sé diverse novità per seguire questa traiettoria di successo, diventando ancora più competitiva.

Fiat Cronos 2023: il nuovo model year introduce diverse novità interessanti

Il modello, che si è classificato al primo posto tra le berline più vendute nel mercato brasiliano a giugno, è ora disponibile anche con un nuovo motore, un nuovo cambio automatico e introduce modifiche al design sia dentro che fuori.

Inoltre, ora ha cinque opzioni, che operano in settori importanti del mercato delle berline di categoria B: Cronos 1.0, Cronos Drive 1.0, Cronos Drive 1.3, Cronos Drive 1.3 Automatic e Cronos Precision 1.3 Automatic.

La Fiat Cronos 2023 porta come novità il cambio automatico CVT a 7 rapporti simulati, abbinato all’avanzato motore Firefly da 1.3 litri con potenza fino a 107 CV, una combinazione che garantirà maggiore scorrevolezza nella guida e migliore guidabilità, oltre a consumare meno. Con un motore da 1.3 litri e una nuova trasmissione, la Cronos 2023 diventa la berlina compatta automatica più economica del Brasile.

La trasmissione CVT offre tre modalità di guida: automatica, manuale e sportiva. Quest’ultima modalità è rivolta a chi cerca una guida più agile. La centralina favorisce così una serie di regolazioni per rendere il veicolo ancora più reattivo. Il feedback del propulsore diventa più agile al tocco dell’acceleratore e le marce si allungano. Inoltre, i cambi di marcia sono effettuati a regimi più elevati, caratteristica tipica di una guida più sportiva.

Il model year 2023 della berlina è disponibile anche con il Firefly da 1 litro, che ha la coppia più alta della categoria e propone ottimi consumi. È ideale per i clienti che cercano più razionalità. E non c’è da stupirsi, dal momento che questo powertrain è un riferimento quando si parla di economia. È la berlina 1.0 aspirata più economica del paese nell’uso urbano.

Riconosciuta per il suo look ispirato al rinomato design italiano, la Fiat Cronos si rinnova anche nel MY 2023. Ora vanta modifiche alla griglia anteriore che presenta una nuova trama a nido d’ape al suo interno e due fregi orizzontali che conferiscono più modernità e sportività al look, oltre a nuove opzioni per cerchi e coprimozzi per tutte le versioni.

All’interno dell’abitacolo è ancora più attraente con una nuova opzione interna in pelle Espresso Brown su sedili e pannelli delle porte, rendendo il modello più sofisticato e accogliente. Anche il volante ha subito aggiornamenti in tutte le versioni e ora segue la linea adottata in altri modelli dello storico marchio torinese.

Tutte le versioni nel dettaglio

La versione entry-level della Fiat Cronos 2023 viene fornita di serie con elementi come aria condizionata, sterzo elettrico, alzacristalli elettrici anteriori, chiusura elettrica delle porte, allarme perimetrale, regolazione dello sterzo, cerchi in acciaio da 14”, iTPMS (indicazione individuale degli pneumatici con bassa pressione), regolazione dell’altezza del sedile del conducente e predisposizione radio. Il prezzo è di 74.790 R$ (14.133 euro).

La Fiat Cronos Drive 1.0 MT aggiunge sistema di infotainment con display da 7 pollici’, volante multifunzionale, porte USB per i sedili posteriori, sensori di parcheggio posteriore, alzacristalli posteriori elettrici, firma a LED sui fari e cerchi in acciaio da 15”. Il prezzo è di 78.490 R$ (14.832 euro).

La versione Drive 1.3 MT con cambio manuale è di serie con tutta la dotazione della versione Drive 1.0 MT, ma qui con motore Firefly 1.3. Come optional è disponibile il pack S-Design, con un look molto più sportivo ed esclusivo. Il prezzo è di 84.490 R$ (15.966 euro).

La Fiat Cronos Drive 1.3 AT aggiunge il nuovo cambio automatico CVT, il controllo della stabilità e della trazione, il cruise control e le modalità Hill Holder e Sport. Il prezzo è di 88.790 R$ (16.779 euro).

La variante Precision 1.3 AT è quella top di gamma della Fiat Cronos 2023. Oltre a tutto l’equipaggiamento visto sulla Drive 1.3 AT, abbiamo cerchi in lega da 16”, sistema Keyless Enter n’go, climatizzatore automatico, retrocamera con linee dinamiche, fendinebbia con funzione cornering, specchietto retrovisore interno elettrico, indicatori di direzione laterali, luci di cortesia sotto gli specchietti, volante rivestito in pelle, leve del cambio in pelle, bracciolo anteriore, sedili posteriori sdoppiati 60/40 e maniglie delle portiere esterne cromate. Come optional abbiamo gli interni in pelle marrone. Il prezzo è di 93.490 R$ (17.667 euro).