Fiat Cronos: in Argentina temono gli stessi errori della Duna

Fiat Cronos è una vettura molto popolare in Argentina, paese in cui viene prodotta. Basti pensare che la berlina di Fiat è stata l’auto più venduta in Argentina nel 2021 e tutto indica che ripeterà l’impresa nel 2022. Infatti dopo sei mesi sono già più di 10 mila le unità immatricolate nel paese. Negli ultimi anni il mercato automobilistico argentino ha avuto leader molto diversi tra loro ma nessuno di loro si è avvicinato alla quota di mercato raggiunta dalla Cronos. Finora nel 2022 il modello Fiat ha accumulato l’11,5 per cento di quota di mercato.

Fiat Cronos: in Argentina temono che si possano ripetere gli stessi errori fatti con la Duna

Ciò significa che più di una auto ogni 10 veicoli venduti in Argentina è una Fiat Cronos. È un traguardo che raramente capita in un mercato e che la Fiat non realizza in Argentina dal 1993, con la celebre Fiat Duna. La scorsa settimana Fiat ha presentato il Cronos Model Year 2023. Il modello prodotto a Cordoba presentava un leggero restyling e alcune importanti novità. Ad esempio, il motore Firefly 1.3 da 99 CV può ora essere abbinato a un cambio automatico CVT.

Tuttavia, Fiat Cronos (2023) ha anche due nuovi difetti. Da un lato non veniva più offerta la versione più potente, con il motore E.torQ 1.8 da 130 CV. E, d’altra parte, ha perso le dotazioni di sicurezza: ora tutti i Cronos sono dotati di serie solo di due airbag frontali. Sono state rimosse dal catalogo le uniche due versioni che fino ad ora avevano due airbag laterali: 1.8 Precision Manual (optional) e 1.8 Precision Automatic (di serie).

Non si tratta di un problema minore. È una decisione commerciale seria per un’auto che è stata appena valutata da LatinNCAP con il punteggio più basso possibile nei suoi crash test: zero stelle per la sicurezza. Fiat Cronos vende molto in Argentina, fondamentalmente, perché non ha concorrenza.

Le restrizioni alle importazioni, gli ostacoli all’accesso al dollaro e le continue modifiche ai regolamenti della Banca Centrale per l’ingresso dei veicoli in Argentina hanno lasciato Cronos quasi senza rivali in quel paese. La verità è che, senza queste restrizioni, Cronos non avrebbe mai potuto raggiungere l’attuale quota di mercato dell’11,5%.

Fiat avrebbe potuto approfittare di quella posizione dominante per migliorare e ampliare l’offerta Cronos in Argentina. Tuttavia, è stata scelta la strada opposta: Fiat ha scelto di tagliare attrezzature in aree molto sensibili, come gli airbag.

È qui che iniziano a emergere nuovi punti in comune che uniscono i fenomeni della Fiat Duna e Cronos. Non si tratta più solo di quota di mercato: sembra che la Fiat sia sulla buona strada per utilizzare il dominio di Cronos a proprio vantaggio, non quello dei propri clienti, e con le discutibili strategie della vecchia Sevel.

Nel 1987 Fiat iniziò a produrre in Argentina la Duna, che era una berlina basata sulla Uno. Essendo l’auto che ha sostituito la Fiat Super Europa, la Duna aveva un design più moderno, più spazio interno e un equipaggiamento più completo.

Fu un successo di vendita immediato e, tra il 1990 e il 1995, fu incoronata l’auto più venduta in Argentina. Oltre a questo risultato, Duna è diventata famosa per alcuni difetti inevitabili: la sua meccanica tutt’altro che affidabile e la scarsa qualità costruttiva.

Nella prima metà degli anni ’90 il mercato automobilistico argentino iniziò ad aprirsi alle importazioni dopo decenni di protezionismo, ma le prime auto straniere arrivate nel Paese appartenevano a segmenti più costosi ed esclusivi. La Duna incontrò rivali dello stesso livello di prezzo solo alla fine degli anni ’90, quando, attraverso l’accordo Mercosur, iniziarono ad essere offerti in Argentina modelli più moderni e competitivi.

Durante i suoi anni di regno nel mercato argentino, invece di modernizzarlo e migliorarlo, Fiat ha lavorato per ammortizzare e migliorare la redditività durante la produzione del Duna. Chi ha conosciuto le Duna di prima generazione e ha potuto confrontarle con gli ultimi esemplari prodotti ricorderà la pauperizzazione dei materiali, l’economia dei rivestimenti e la scarsa qualità delle finiture. Quelle ultime Duna furono in gran parte le responsabili per aver rovinato l’immagine della Fiat per decenni in Argentina.

Ovviamente Fiat Cronos al momento è assai lontana da questa situazione ma la rinuncia alle versioni più potenti e l’eliminazione dalla gamma degli airbag laterali come opzione ha fatto pensare inevitabilmente a quanto accaduto con la Duna.

