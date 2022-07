Fiat, Lancia e Jeep: Tavares annuncia nuove auto per il 2023

Oggi il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares, in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari del suo gruppo, ha rilasciato interessanti dichiarazioni a proposito del futuro di Fiat, Lancia e Jeep.

Ecco cosa ha detto Carlos Tavares a proposito del futuro di Fiat, Lancia e Jeep

Per quanto riguarda Fiat, Tavares ha detto che lui e il suo gruppo puntano forte su questo brand che nei prossimi anni sarà protagonista nel mercato auto. Già per il 2023 Tavares ha promesso due nuove auto. Non ha detto quali saranno ma supponiamo si possa trattare del famoso B-SUV che sarà prodotto a Tychy in Polonia e di cui si parla già da molto tempo.

L’alto modello potrebbe essere la cosiddetta nuova Fiat Topolino, una versione rimarchiata della Citroen Ami di cui vi abbiamo già parlato in precedenza. Questo Quadriciclo elettrico sarà prodotto a Kenitra in Marocco insieme al quadriciclo di Citroen.

Sempre a proposito di Fiat Tavares ha anche detto che spera di portare presto la 500 elettrica negli Stati Uniti un mercato su cui il brand punta ancora tanto sebbene al momento le vendite siano ridotte al minimo a causa della presenza di una sola auto: il crossover 500X.

Ma Tavares non ha parlato solo di Fiat ma anche di Jeep confermando l’arrivo di un B-SUV nel primo trimestre del 2023. A proposito di questa auto che sarà prodotta a Thychy in Polonia su piattaforma CMP, il numero uno di Stellantis ha detto che l’auto sarà venduta solo ed esclusivamente in versione elettrica al 100 per cento. Questa sarà dunque la prima auto a zero emissioni ad entrare a far parte della gamma della casa americana.

Infine Carlos Tavares ha pure parlato di Lancia. Il CEO di Stellantis ha confermato che lui e il suo gruppo intendono rilanciare in grande stile questo brand considerato uno dei tre marchi premium del gruppo insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles. Per questo nei prossimi anni arriveranno tre nuove auto a cominciare dalla futura generazione di Ypsilon che debutterà nel 2024 e farà tornare il marchio in Europa.

A proposito di questa auto, Tavares ha detto che di recente il suo design finale è stato approvato e che per quanto riguarda questo marchio Stellantis prevede un grande futuro. Insomma tante belle notizie per i fan di Fiat, Lancia e Jeep destinati ad avere un ruolo importante anche in futuro.

