Alfa Romeo Giulia MY23: ecco il virtual cockpit [Foto spia]

Vi abbiamo scritto oggi che Alfa Romeo Giulia MY23 e anche Stelvio MY23 non avrebbero avuto molti cambiamenti rispetto al modello attuale e ad esempio non ci sarebbero stati nuovi motori, come invece si pensava fino a poco tempo fa. Da poco sul web è stata pubblicata una foto spia che mostra gli interni di un prototipo di Giulia MY23.

Una nuova foto spia mostra il Virtual Cockpit della nuova Alfa Romeo Giulia MY23

Questa immagine mostra la presenza del Virtual Cockpit nella nuova Alfa Romeo Giulia MY23. Questa sarà una delle principali novità per questa auto insieme ai nuovi fari Matrix Led. E’ stata la pagina Instalfisti su Instagram a pubblicare questa immagine che conferma, come vi avevamo anticipato, questa importante novità per la berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione.

Ricordiamo che la nuova berlina farà il suo debutto entro fine anno. Molto probabilmente già nel corso del prossimo mese di autunno. Si vocifera che appena rientrati dalla vacanze estive sapremo qualcosa di più certo sulla data di debutto di questo modello e su quelle che saranno le principali novità. In ogni caso non ci dovrebbero essere particolari sorprese. Lo stesso vale ovviamente anche per Alfa Romeo Stelvio MY23.

Questo in attesa delle nuove generazioni di queste due modelli che invece presenteranno differenze sostanziali rispetto ai modelli attuali a cominciare dalla piattaforma che sarà la STLA Large e continuando con il design che sarà stravolto e con la gamma di motori che conterrà solo propulsori elettrici a zero emissioni. Le due auto infatti continueranno ad avere un ruolo fondamentale all’interno della gamma di Alfa Romeo nel corso dei prossimi anni.

