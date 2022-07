Nuova Alfa Romeo GTV: avrà caratteristiche straordinarie

Una delle auto che molto probabilmente vedremo in futuro nella gamma della casa automobilistica del Biscione è la nuova Alfa Romeo GTV. Questo modello potrebbe fare capolino nella gamma dello storico marchio milanese tra il 2026 e il 2027. Questo almeno secondo le ultime indiscrezioni trapelate.

Le prestazioni e le caratteristiche della nuova Alfa Romeo GTV saranno davvero straordinarie

La nuova Alfa Romeo GTV, almeno secondo quanto anticipato dal CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato, dovrebbe tornare sul mercato nelle vesti di berlina coupé a 4 porte di grandi dimensioni. Questa auto dunque potrebbe essere l’erede dell’attuale Alfa Romeo Giulia che invece si vocifera possa trasformarsi in una sorta di berlina rialzata fastback.

A proposito di questa auto si dice che possa avere caratteristiche davvero uniche. Ad esempio il motore dovrebbe garantire almeno 800 cavalli di potenza e prestazioni di altissimo livello. Con questa auto Alfa Romeo cercherà di far ricredere tutti coloro che per adesso rimangono scettici quando si parla di auto elettriche.

Questo in quanto la nuova Alfa Romeo GTV, come del resto tutte le future auto della casa automobilistica del Biscione sarà una vettura elettrica al 100 per cento. Grazie alle nuove tecnologie messe a disposizione dal gruppo Stellantis questa auto dovrebbe garantire inoltre ai suoi clienti buoni livelli di autonomia.

Per questa auto sarà utilizzata la piattaforma STLA Large che avrà però alcune caratteristiche prese direttamente dalla piattaforma Alfa Romeo Giorgio. Questo in particolare per quanto concerne sterzo e sospensioni. Dunque l’auto avrà la tipica fluidità di guida che contraddistingue le recenti auto dello storico marchio milanese.

Con la nuova Alfa Romeo GTV il Biscione spera di recuperare terreno in alcuni mercati premium estremamente importanti come ad esempio Cina e Stati Uniti dove un’auto con simili caratteristiche potrebbe garantire buono risultati.

La vettura infatti sarebbe il nuovo fiore all’occhiello della gamma della casa automobilistica milanese insieme al futuro E-SUV che arriverà sempre nel 2027 e che forse si chiamerà Castello. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questa auto nei prossimi mesi e se finalmente scopriremo quello che sarà l’anno esatto di debutto sul mercato.

