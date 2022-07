Sainz difende la Ferrari: “Non siamo un disastro, come si dice”

Carlos Sainz ha difeso la Ferrari dopo il Gran Premio di Francia. Lo spagnolo spiega che il team “non è un disastro, come potrebbe pensare la gente”. Carlos Sainz ha messo in dubbio la strategia della Ferrari durante le fasi finali. Lo spagnolo non pensava che fermarsi di nuovo fosse un’opzione poiché in quel momento era terzo dopo essere partito da dietro. Tuttavia, dopo la gara ha spiegato che si fidava del team per dirgli che le gomme non sarebbero durate perché hanno più dati.

Sainz conferma la sua fiducia nel team e nega che la Ferrari sia un disastro

“Penso che il team abbia fatto un ottimo lavoro sulla strategia quest’anno. Penso ancora che critichino molto la Ferrari per situazioni che anche altre squadre potrebbero dover affrontare nelle loro finestre di stop”, ha detto Sainz a The Race.

Il pilota spagnolo della Ferrari ha anche spiegato il suo messaggio alla radio quando gli è stato detto di entrare nel box nel bel mezzo della sfida con Sergio Pérez. Carlos spiega la sua divergenza di opinioni con la squadra a causa della differenza di prospettiva, ma insiste ancora una volta sul fatto che la Ferrari aveva i dati per prendere la decisione migliore.

“Ogni volta che c’è un momento difficile nella strategia, parliamo di cose, ma non siamo un disastro come dice la gente. Ci piace solo parlare di cose, siamo aperti. Sì, ero nel mezzo di un sorpasso ma la squadra credeva che fosse il giro giusto per fermarsi e rientrare”, ha aggiunto.

“Pensavo che forse a quel punto fosse meglio rischiare, stare fuori e vedere cosa sarebbe successo alle gomme, anche se la media era a fine vita, ma ero appena salito al terzo posto e vedevo il podio come un qualcosa di possibile. Se fossi stato capace di fare durare le gomme forse sarei potuto salire sul podio”.

“Ma non lo sapremo mai. È stata una sensazione, la squadra ha molte più informazioni sul computer di quante ne abbia io, ha molti numeri da rivedere e se hanno preso quella decisione sono convinto al 100 per cento che l’abbiano fatto con le migliori di intenzioni “, ha detto Carlos per concluder.e

