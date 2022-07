Citroen C5 X arriva finalmente anche nel Regno Unito

La nuova Citroen C5 X è stata lanciata ufficialmente nel Regno Unito lunedì 25 luglio 2022. La nuova C5 X è disponibile come efficiente Plug-in Hybrid con un’autonomia fino a 37 miglia in elettrico (EAER WLTP Combined) o con avanzati motori a benzina. I prezzi per la nuova C5 X e la nuova C5 X Plug-in Hybrid partono rispettivamente da £ 27.790 e £ 36.470, con consegne per i primi clienti a partire da fine mese (luglio 2022).

Nel Regno Unito nelle scorse ore ha debuttato la nuova Citroen C5 X

La nuova C5 X è un veicolo unico nel segmento D, che combina tutta la modernità e il fascino di un SUV, l’eleganza e lo status di una berlina di fascia alta e la versatilità e la praticità di una station wagon.

La nuova C5 X non rappresenta solo uno sguardo al futuro per il marchio Citroën (grazie alle sue nuove tecnologie avanzate), ma è anche un momento per celebrare la ricca eredità del marchio e la storia delle grandi Citroën innovative, come CX e XM.

Oltre al suo bell’aspetto, Nuova Citroen C5 X offre un comfort impareggiabile nel segmento D grazie al programma Citroën Advanced Comfort, ai sedili Citroën Advanced Comfort e alle sospensioni Citroën Advanced Comfort.

Eurig Druce, amministratore delegato di Citroën UK, ha dichiarato: “La nuova Citroen C5 X rappresenta un tanto atteso ritorno nel prestigioso segmento D per Citroën e siamo orgogliosi di offrire ai clienti un modello assolutamente unico. Non c’è niente come questo modello oggi sul mercato, non solo in termini di aspetto e dimensioni, ma anche il modo in cui questa vettura combina le caratteristiche di comfort più avanzate con le ultime tecnologie per offrire comfort e serenità senza rivali”.

Vedremo dunque quella che sarà l’accoglienza degli inglesi al nuovo modello di punta della gamma della casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In in promozione a 250 euro al mese con wallbox inclusa a luglio