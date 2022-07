Opel parteciperà al più grande raduno di auto da rally d’epoca in Germania

Opel Classic parteciperà all’Olympia Rally ’72 Revival, che si svolgerà in Germania dall’8 al 13 agosto. 197 team di nove nazioni affronteranno le sei tappe giornaliere tra Kiel a nord e Monaco di Baviera a sud, per un totale di 2252 km. Ai nastri di partenza ci sarà la leggenda del rally e due volte campione del mondo Walter Röhrl, la cui carriera decollò esattamente 50 anni fa sull’originale Olympia Rally.

Opel: sarà presente all’Olympia Rally ’72 Revival 2022 in Germania

Harald Hamprecht, vicepresidente Communications di Opel, ha detto che tutto il team è felice di poter presentare delle vere rarità a questo fantastico revival con alcuni modelli classici come la Opel Kadett Rallye del 1971 e la Commodore GS/E Coupé.

Ovviamente, anche la Olympia avrà il ruolo che le spetta, in linea con il nome di questo rally. Proprio come la nuova Opel Astra Plug-In Hybrid, che fungerà da apripista e sarà utilizzata come crew car. Attirerà l’attenzione del pubblico con il suo design audace e netto e le tecnologie d’avanguardia.

Leif Rohwedder, manager di Opel Classics, ha invece dichiarato che l’Olympia Rally 1972 è stato unico e il Revival farà vibrare gli appassionati. Le leggendarie Opel riporteranno alla memoria tanti ricordi nella mente dei partecipanti e degli spettatori.

Walter Röhrl descrive l’Olympia Rally del 1972 come il rally del secolo. Dopo di esso, nulla è stato più come prima. Subito dopo arrivò il suo primo contratto con Opel. Guidato dal tuner Opel Günter Irmscher, Röhrl si preparò per il mio primo Rally di Monte Carlo e una emozionante stagione 1973 con il nuovo copilota Jochen Berger.

Il pilota bavarese avrebbe vinto il Campionato Europeo Rally del 1974 a bordo di una Opel Ascona A ufficiale e il titolo mondiale piloti (per la seconda volta) nel 1982 con la Ascona 400.

Giovedì 11 agosto, Röhrl inizierà il rally con la Commodore GS/E di Opel Classic. Fu esattamente con un’auto come questa che Röhrl e Berger debuttarono sotto l’insegna di Irmscher/Opel al Rally di Monte Carlo del 1973.

Il pilota di rally affronterà poi la seconda tappa di giornata in partenza da Pferdsfeld su una Ascona 400, una vettura con cui ha festeggiato numerosi successi, soprattutto la vittoria del Rally di Monte Carlo del 1982. La destinazione della giornata è il Museo della Tecnica di Spira, dove si trova la più grande esposizione spaziale d’Europa.

Accanto alle vetture di Opel Classic guidate da Walter Röhrl, ci sarà una speciale Kadett B affidata al presidente onorario di ADAC Hermann Tomczyk e al veterano del motorsport Günther Holzer. Condivideranno la Opel Rallye Kadett guidata dagli svedesi Anders Kulläng e Bruno Berglund negli anni Settanta.

Ma un Olympia Rally sarebbe incompleto senza una vettura del brand tedesco con questo nome. Quella che prenderà parte alla manifestazione di quest’anno è una Olympia 1100 SR del 1967. Questo particolare modello monta un motore 1100 SR da 60 CV. La più potente Opel Olympia 1900 poteva raggiungere una velocità massima di 170 km/h, allora territorio riservato alle auto sportive.

Per consentire agli organizzatori del revival dell’Olympia Rally di viaggiare nello stesso stile bold and pure delle auto classiche, la casa automobilistica di Stellantis ha messo a disposizione una nuova Astra Plug-In Hybrid.

Sposa il concept del rally attento alle emissioni e produce una potenza massima di 180 CV e una coppia massima di 360 Nm. In modalità 100% elettrica, la vettura di nuova generazione può percorrere fino a 60 km senza produrre emissioni.