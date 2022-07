Ferrari: ottimi risultati ottenuti al Watkins Glen International

Ferrari ha continuato a correre nella competizione GT World Challenge America nella classe Am domenica al Watkins Glen International, chiudendo il weekend con un’altra vittoria e ottenendo anche il quarto posto nella categoria Pro-Am dopo aver ottenuto la sua 20ª vittoria consecutiva nella categoria Am sabato.

Rappresentata in questo caso solo dalla squadra di Triarsi dopo che AF Corse si è ritirata dal fine settimana a seguito di un incidente all’inizio della stagione, la squadra ha comunque contribuito ulteriormente al record di vittorie del cavallino rampante.

Ferrari: il weekend si chiude con un’altra vittoria al GT World Challenge America

Nella loro prima stagione completa di competizioni professionistiche, Triarsi è arrivato 6° nella categoria Pro-Am e sabato ha vinto anche la categoria Am. Onofrio Triarsi e Charlie Scardina hanno conquistato il quinto trionfo consecutivo sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°23 di Ferrari of Central Florida/Ferrari of Tampa Bay/1337/Elev8.

Triarsi si è qualificato nono assoluto nella classifica delle 17 vetture ed era terzo al suo pit stop vicino al punto intermedio della gara di 90 minuti. Scardina è subentrato all’11° posto ed è stato il primo della classe, facendosi strada fino al 10° posto assoluto.

Il team ha anche corso con 488 GT3 Evo 2020 n°13 di Ferrari of Central Florida/Ferrari of Tampa Bay/1337/DavidSW nella classe Pro-Am. Justin Wetherill si è qualificato nono di classe e 15° assoluto per la squadra, che ha ottenuto la sua prima vittoria nell’evento più recente al Virginia International Raceway.

Wetherill è salito al sesto e all’11° posto assoluto al pit stop, quando ha consegnato la Ferrari a Ryan Dalziel. Rientrato in gara nono di classe e 13° assoluto, Dalziel è riuscito a piazzarsi sesto di classe e settimo assoluto.

Dalziel si è detto molto entusiasta di unirsi a Triarsi Competizione. Hanno una grande squadra e un ottimo pacchetto. Wetherill ha avuto un po’ di sfortuna quando è stato eliminato con l’auto principale del team nella gara precedente.

Nella GT America di sabato powered by AWS, Wetherill è stato eliminato prima di completare un giro con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°13.

Triarsi Competizione si porta a casa un’altra prestazione impressionante

È stata un’altra prestazione impressionante per Triarsi Competizione che ha conquistato entrambe le pole di classe per la gara di domenica. Charlie Scardina e Onofrio Triarsi hanno regalato alla Ferrari il suo 21° trionfo consecutivo nella classe Am, ottenendo la sesta vittoria consecutiva con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°23.

Triarsi ha detto che è stato più importante ottenere più tempo in pista in auto. Aveva problemi a portare le gomme a temperatura e riceveva un sacco di pickup uscendo dai box. Per il resto, l’auto è stata fantastica. Il team ha fatto un ottimo lavoro nella preparazione della vettura per questo fine settimana.

Scardina ha invece dichiarato che hanno apportato alcune modifiche durante la notte. Voleva davvero spingere forte per la gara. Sono state applicate le giuste modifiche alla vettura e all’inizio della gara è stato in grado di fare davvero bene. È stato capace di mantenere il ritmo durante il mio primo stint, ha consegnato la vettura e hanno terminato il lavoro.

Ryan Dalziel ha vinto la pole in Pro-Am con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°13 di Ferrari of Central Florida/Ferrari of Tampa Bay/1337/DavidSW e si è unito a Justin Wetherill finendo quarto di classe e quinto assoluto.

Dalziel ha guidato per tutto il suo stint di apertura ed è arrivato terzo assoluto all’inizio della finestra del pit stop. È salito in testa alla classifica generale quando si è fermato ai box. Wetherill è rientrato in gara in terza posizione di classe e si è piazzato quinto assoluto e quarto in Pro-Am.

Wetherill ha avuto un cambio di fortuna nella GT America di domenica alimentata dallo sprint AWS. Dopo essere stato eliminato senza completare un giro sabato, ha guidato la 488 GT3 Evo 2020 n°37 al terzo posto nella gara di domenica. Ha seguito il vincitore di 3,741 secondi alla bandiera a scacchi.

Il prossimo evento per i concorrenti SRO sarà al Road America dal 19 al 21 agosto, includendo sia la Pirelli GT4 America che la GT America powered by AWS in un paio di gare.