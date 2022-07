Ferrari Purosangue: la versione ibrida plug-in è possibile

Il primo SUV della Ferrari è pronto al debutto. La Ferrari Purosangue sarà presentata a settembre e, poiché è prossima al lancio, gira per le strade d’Italia con una mimetica più leggera. Il modello è stato avvistato nuovamente nei pressi dello stabilimento Ferrari di Maranello, con la carrozzeria di produzione e tutto indica che avrà un motore V12.

Motore PHEV per Ferrari Purosangue?

La Ferrari Purosangue porterà un cambiamento molto importante per la Casa automobilistica del cavallino rampante, trattandosi del suo primo SUV. Ebbene, il marchio dice che non è un SUV, ma un “FUV” (Ferrari Utility Vehicle). L’azienda ha già provato ad offrire modelli oltre alle tradizionali coupé a due posti, come alcuni 2+2 e persino la Shootingbrake a trazione integrale GTC4Lusso.

Con la popolarità dei SUV e di altri marchi di auto sportive che entrano nel segmento, è il modo perfetto per il produttore italiano di avere un’auto redditizia e di volume maggiore. La stessa Ferrari ha confermato che la Purosangue avrà un motore V12 aspirato che fornirà più di 800 cavalli. Si parla di trazione integrale, ma nulla è confermato. Un altro rumor è che, in un secondo momento, si possa contare su una variante con sistema ibrido plug-in.

Quando arriverà nei negozi, la Ferrari Purosangue punterà sull’esclusività per posizionarsi rispetto a rivali come Lamborghini Urus e Aston Martin DBX . Questo perché il produttore prevede che il SUV rappresenterà solo il 20% delle sue vendite e aggiunge che avrà una produzione limitata. La presentazione avverrà a settembre, ma inizierà a essere consegnata ai clienti solo nel 2023.

Sempre a proposito di questo veicolo qui vi mostriamo l’ennesimo render che viene proposto a proposito di questo SUV. Si tratta dell’ipotesi del famoso designer e artista digitale Avarvarii che ha provato ad immaginare questo modello sulla base dei teaser e delle foto spia emerse fino ad ora. Da quello che si evince dalle ultime foto spia ci sono buone probabilità che questo modello possa avere in effetti un design abbastanza simile a quello delle immagini che vi proponiamo in questo articolo.

Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo veicolo nel corso delle prossime settimane e se finalmente sapremo con maggiore precisione quella che sarà la data esatta per il suo debutto ufficiale.

Ti potrebbe interessare: Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe: ecco come è andata la gara ad Hockenheim