Ferrari Purosangue: intrigante render prima della presentazione

Si prospetta un settembre di fuoco, per non dire infernale, in Italia. Fra un paio di mesi terranno banco le nuove elezioni politiche (previste il 2025), resesi necessarie dopo le dimissioni dell’attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi. Ma se i talk politici non faranno che parlarne nel percorso di avvicinamento al voto, la mente degli appassionati delle quattro ruote è concentrata su altro. Per la prima volta da Maranello sarà finalmente svelato il Ferrari Purosangue, una pietra miliare nella storia del Cavallino Rampante, fin da subito capace di far venire prurito al naso degli integralisti. Da sempre il marchio è stato associato a modelli dalla forte natura sportiva e, pertanto, la decisione presa dagli attuali uomini al potere sarebbe (secondo i detrattori) una sorta di sfregio nei confronti della luminosa storia. Sarebbe davvero interessante conoscere il pensiero del fondatore, il Commendatore Enzo Ferrari, se fosse ancora qui con noi.

Ferrari Purosangue: accenni di Roma

A ogni modo, il marchio italiano per eccellenza del lusso sarà protagonista di un evento storico, un autentico spartiacque tra ieri e domani. Dunque, solo verso la fine di questa torrida stagione estiva avremo la possibilità di posare gli occhi sulle forme finali del cosiddetto fuv. Intanto, i fan più incalliti discutono, anche in maniera animata, sul web.

Intanto, proprio dalla rete emergono render di vario tipo e quello qui immortalato è il lavoro certosino compiuto da Kolesa, un team di ragazzi spesso autore di proposte accattivanti e realistiche. Sotto il piano del look gli artisti digitali hanno immaginato un’influenza della Ferrari Roma, come si evidenzia guardando il cofano.

Il Ferrari Purosangue è accreditato per montare un potente V12 sullo stile della Bentley Bentayga, sebbene la vettura del Costruttore britannico presenti un biturbo, mentre quello dell’azienda guidata dal duo Elkann-Vigna (rispettivamente nei panni di presidente e di amministratore delegato) sarà un 12 cilindri aspirato. Annunciato a livello ufficiale nel 2018, il Ferrari Utility Vehicle (così ama chiamarlo il personale della compagnia) disporrà di una trasmissione automatica a doppia frizione e di una trazione AWD. I posti a bordo saranno quattro; perciò, si tratterà comunque di un gioiello votato soprattutto alle prestazioni.