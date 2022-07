Binotto: “Ocon avrebbe potuto fermare la sua auto da qualche altra parte”

Il team principal Ferrari Mattia Binotto ha criticato Esteban Ocon per aver lasciato la sua vettura ferma in uno dei posti peggiori del circuito. Il ritiro del francese ha portato con sé una safety car che è costata alla Scuderia alcuni punti importanti e ha impedito alla Ferrari di avere tutti e due i piloti sul podio ieri pomeriggio a Silverstone.

Binotto critica Ocon che si è fermato nel punto sbagliato

Senza dubbio, i maggiori perdenti a causa della safety car dopo il ritiro di Ocon sono stati Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che fino a quel momento erano i più veloci. Il monegasco è stato quello che ha subito i maggiori danni essendo l’unico con gomme dure e con la sua quarta posizione, Binotto afferma di aver perso una grande occasione per tagliare punti a Max Verstappen nella lotta per la Coppa del Mondo.

“Con Charles abbiamo perso una buona occasione per togliere punti a Max, ma dobbiamo guardare al lato positivo, ovvero che abbiamo vinto la gara. Allo stesso modo, Ocon avrebbe potuto fermare la sua macchina da qualche altra parte, molto le cose oggi sono dipese da circostanze esterne”, ha riconosciuto Binotto dopo la gara di Silverstone.

“Non c’è molto di cui parlare all’interno della squadra. Capiamo la delusione di Charles, ma ha fatto una gara fantastica, ha avuto un ottimo passo e si è difeso molto bene. È importante essere sempre calmi e concentrati”, ha insistito.

Binotto ha spiegato il motivo per cui non hanno fermato entrambe le vetture contemporaneamente e che non c’era abbastanza distanza per farlo e più con Hamilton proprio dietro di loro. L’italo-svizzero sostiene di aver preso la decisione di cambiare le gomme con Carlos Sainz, che si è rivelata la strategia più ottimale e ha lasciato fuori Leclerc, poiché si aspettava un maggiore degrado con la mescola più morbida.

“Credevamo che non ci fosse spazio diverso tra le due vetture per fermarsi con entrambe allo stesso tempo, quindi dovevamo decidere tra loro. Abbiamo preso la decisione di fermare Carlos. Lewis era dietro e non potevamo perdere un secondo allo stop. Ci aspettavamo più degrado con le soft ma non è successo “, ha dichiarato Binotto per finire.

