Ferrari Challenge Asia Pacific: ecco come è andata la gara al Fuji

Il secondo round del Ferrari Challenge Asia Pacific si è concluso ieri al Fuji Speedway International Circuit in Giappone, in un clima caldo e soleggiato. La Gara 2 ha replicato le emozioni delle prime prove, con Nobuhiro Imada di Rosso Scuderia che ha bissato la vittoria del giorno precedente, rilanciandosi in classifica nel Trofeo Pirelli Am, mentre Kazuyuki Yamaguchi di Cornes Osaka e Andrew Moon di FMK hanno conquistato il successo nelle rispettive classi.

Conquistata la pole position per soli due centesimi sul compagno di scuderia Imada, Yudai Uchida di Rosso Scuderia ha dovuto abbandonare la sfida già al primo giro per un problema al servosterzo. Con la vittoria ottenuta, Imada ha riaperto la corsa al campionato mentre Uchida pur con i problemi avvertiti è riuscito a condurre la vettura fino al secondo posto.

Ferrari Challenge Asia Pacific: tutti i risultati sul secondo round in Giappone

Motohiko Isozaki di Cornes Shiba è partito forte dalla sua pole position, ma Yamaguchi, Motohiro Kotani di Cornes Osaka e Akita di Cornes Nagoya, sono riusciti a superarlo fino alla foratura che lo ha costretto al ritiro. Con una gara regolare Yamaguchi è riuscito a sopravanzare Kotani, che si è dovuto accontentare del secondo posto. Terzo gradino del podio per AKITA.

Moon ha finalmente trovato il successo in Gara 2, dopo essere salito sul terzo gradino del podio nella prima gara della Coppa Shell Am. Partito in 10ª posizione sulla griglia di partenza, è riuscito a mantenere determinazione e concentrazione per andare a vincere. Shigeru Kamiue di European Version, protagonista di uno spettacolare sorpasso su Masa Katsumata di Nicole Competizione, si è classificato secondo mentre Ryuichi Kunihiro di M Auto terzo.

Con il doppio trionfo, Imada si è portato a soli 2 punti dal leader della classifica Uchida, con 59 punti. Kanji Yagura di Cornes Osaka adesso guida la classifica con 60 punti, dopo la vittoria in Gara 1. Solo tre punti lo separano da Yamaguchi con 57 punti mentre AKITA è terzo con 41 punti. Nella Coppa Shell Am, Moon è in testa grazie alla vittoria in Gara 2 con 43 punti, con Kunihiro distanziato di un punto e Hamiue terzo a 3.

Il terzo appuntamento del Ferrari Challenge Asia Pacific si svolgerà all’Autodromo del Mugello dal 7 al 9 ottobre 2022.