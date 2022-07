Ferrari Purosangue: nuovo avvistamento [Video Spia]

Nel corso del prossimo mese di settembre il SUV Ferrari Purosangue farà il suo debutto ufficiale come confermato ufficialmente dal numero uno della casa automobilistica del cavallino rampante, l’amministratore delegato Benedetto Vigna.

Nuove immagini di Ferrari Purosangue

A proposito del primo SUV nella storia della casa automobilistica di Maranello, oggi vi segnaliamo un video apparso sul web nelle scorse ore pubblicato nel canale YouTube di Varryx che mostra il prototipo camuffato di Ferrari Purosangue. Si tratta del prototipo giunto ormai alla fase finale dei test su strada e questo dovrebbe significare che possiamo prepararci per la presentazione che come detto poc’anzi avverrà nel corso del prossimo mese di settembre anche se al momento non si conosce ancora la data esatta di presentazione.

Sappiamo già che si chiamerà Ferrari Purosangue e sarà spinta da un motore V12 da oltre 800 CV, con l’opzione per il V6 ibrido della 296 GTB in arrivo qualche tempo dopo il lancio. La trazione integrale è scontata e una versione completamente elettrica è prevista per il 2026. Le immagini dell’auto reale sono trapelate alcune settimane fa, e proprio di recente la Ferrari ha mostrato la prima immagine ufficiale, quindi è solo questione di tempo prima di vedere l’ultima vettura sulla strada.

Si tratta di un modello di cui si parla ormai da molto tempo e il cui arrivo è particolarmente atteso da appassionati e addetti ai lavori curiosi di sapere come sarà il primo SUV del produttore di Maranello. Da quello che si vede dalle immagini si tratterà di un SUV sui generis che sarà molto costosa e sarà venduto dalla Ferrari in un numero limitato di esemplari che non supereranno mai il 20 per cento del totale delle immatricolazioni annue della casa automobilistica italiana. Vedremo dunque da qui a settembre quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso veicolo.

Ti potrebbe interessare: Politico in Ferrari fuori controllo dopo la multa: immagini virali sul web