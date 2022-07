Nuova frizione per le auto con motore Ferrari in Francia

Ferrari farà il suo debutto in Francia con una frizione, che ha fornito anche ai suoi due team clienti, Haas e Alfa Romeo. Carlos Sainz ha ammesso giovedì che il team aveva “individuato un problema nella nostra vettura, che non ci permette di fare le partenze che abbiamo fatto l’anno scorso. Sappiamo dov’è il problema e ci stiamo lavorando da molto tempo” , ma senza dare ulteriori indizi.

F1: in Francia debutta una nuova frizione nelle monoposto con motore Ferrari

Non è che fosse un grosso problema, nel senso che di solito non gli fa perdere posizioni sullo snatch. Forse le capacità motorie e il motore della F1-75 le permettono di recuperare lo svantaggio, ma allo stesso tempo è importante perché rende difficile vincere le gare. E, si sa, la partenza è un momento fondamentale per salire in testa e provare a scappare o almeno a guadagnare posizioni se non si parte in prima fila.

È stato Valtteri Bottas a svelare la nuova clutch, che debutterà al Paul Ricard. “Lo testeremo nella prima sessione di prove libere. È qualcosa su cui la Ferrari sta lavorando da molto tempo. Finalmente abbiamo nuove parti per la frizione, che dovrebbero prevenire le oscillazioni”, ha detto Bottas.

Alfa Romeo tendeva a perdere posizioni in partenza” e questo non è proprio eccezionale quando si è in posizioni di metà griglia, dove tutto è molto vicino. Se perdi una o due posizioni in partenza, puoi rimanere bloccato per 20 giri e questo non aiuta la vita”.

Il problema è più evidente su piste con asfalto a bassa aderenza o in uscita sulla parte sporca della pista. Sono dettagli forse insignificanti, ma in Formula 1 conta il più piccolo dettaglio. Bottas ha fatto notare che nel caso dell’Alfa Romeo ha riscontrato anche un problema hardware, il controllo delle levette della frizione al volante, che era molto diverso da quello della Mercedes , ma che è già stato risolto.

