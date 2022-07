Nuova Fiat 500X: ecco come cambierà

Nuova Fiat 500X sarà la futura generazione del celebre modello prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. A proposito di questo modello la sua erede non sarà prodotta più in quella fabbrica ma è molto probabile che la sua produzione possa essere spostata al di fuori dei confini europei anche se a proposito di ciò è meglio aspettare notizie più certe da parte di Stellantis.

Ecco cosa sappiamo fino ad ora sulla nuova Fiat 500X

In tanti si domandano come sarà la nuova Fiat 500X. La verità è che al momento si sa davvero molto poco su questo modello. A proposito di questa auto negli scorsi anni il numero uno di Fiat parlava di grossi cambiamenti in arrivo. Olivier Francois diceva che questa auto e anche la 500L sarebbero state sostituite da una sola auto che avrebbe preso il meglio di entrambe e che avrebbe avuto dimensioni leggermente maggiori rispetto alla attuale 500X tanto che lo stesso numero uno di Fiat ha parlato apertamente di Fiat 500XL.

Non sappiamo se la nuova Fiat 500X cambierà nome quello che è certo è che si tratterà di un modello che per lo stile, i prezzi e la completezza delle dotazioni farà parte della famiglia di 500 che sarà la famiglia più stilosa e modaiola della principale casa automobilistica italiana contrapponendosi alla famiglia Panda formata da auto elettriche low cost che renderanno Fiat una sorta di Tesla del popolo.

Un’altra cosa che sappiamo della nuova Fiat 500X è che si tratterà di una vettura pensata per fare bene anche negli USA dove Fiat ha deciso di rimanere nonostante negli ultimi tempi abbia ottenuto in quel mercato risultati davvero modesti. Ma a quanto pare nel futuro di Fiat ci sarà spazio per almeno un paio di modelli con caratteristiche ideali per fare bene in quel mercato tra cui appunto la nuova 500X che grazie a dimensioni maggiorate dovrebbe entrare in un segmento di mercato più popolare negli Stati Uniti.

Ti potrebbe interessare: Nuova Fiat Tipo SUV: ecco quale potrebbe essere il suo aspetto