Nuova Fiat Tipo SUV: ecco quale potrebbe essere il suo aspetto

Nuova Fiat Tipo SUV, o come si chiamerà la futura top di gamma della principale casa automobilistica italiana, è sicuramente uno di quei modelli che suscitano le maggiori curiosità quando si parla del futuro del brand automobilistico di Torino. A proposito di questo modello, il cui nome ovviamente non è ancora stato confermato ufficialmente, sarà la vettura che prenderà il posto dell’attuale Fiat Tipo.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Fiat Tipo SUV quando debutterà

Infatti il modello di Fiat così come lo conosciamo oggi non esisterà più e sarà sostituito da una nuova vettura che per comodità chiamiamo Nuova Fiat Tipo SUV, ma che molto probabilmente utilizzerà un altro nome, sempre però facente parte della storia di Fiat, come anticipato dal CEO Olivier Francois. Quest’ultimo infatti ha detto chiaro e tondo che pensa di rispolverare alcuni dei nomi che fanno parte della tradizione della casa italiana per le future auto.

Questo modello avrà le sembianze di un crossover fastback in stile Peugeot 408 o Citroen C5 X. Inoltre sorgerà sulla piattaforma STLA Medium e avrà solo motori elettrici. Molto probabilmente il luogo di produzione di questo modello non sarà l’Italia ma forse la Spagna o uno degli stabilimenti che il gruppo Stellantis possiede nell’Europa dell’est come del resto il futuro Fiat B-SUV e anche la nuova Fiat Panda.

La vettura avrà una lunghezza intorno ai 450 cm e sarà la futura top di gamma del marchio in termini di dimensioni. Come prezzi facendo parte della futura famiglia Panda si dovrebbe caratterizzare per un rapporto qualità prezzo elevato. Ricordiamo infatti che Fiat ha intenzione con le sue auto del futuro di democraticizzare le auto elettriche offrendole a prezzi abbordabili.

Qui vi mostriamo un render realizzato da Kleber Silva di KDesign che ha provato ad immaginare quale potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente sarà svelato presumibilmente tra il 2025 e il 2026. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso veicolo destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori quando finalmente sarà svelato ufficialmente.

