Opel Astra: ecco la show car ibrida plug-in realizzata da XS

L’azienda di tuning XS si è messo al lavoro sulla nuova Opel Astra Plug-in Hybrid e nelle scorse ore ha annunciato una show car davvero particolare.

L’Astra elettrificata vanta una verniciatura bianca lucida e decorazioni nere e produce 180 CV di potenza massima e 360 ​​Nm di coppia massima. Inoltre, la cinque porte è dotata dell’equipaggiamento previsto dall’allestimento Ultimate di fascia alta e numerose tecnologie all’avanguardia, come il cockpit digitale Pure Panel e i fari Intelli-Lux LED Pixel Light, nonché i sedili anteriori sportivi con certificazione AGR.

Opel Astra Plug-in Hybrid: XS presenta una show car in versione ibrida plug-in

Il progetto fa parte di una cooperazione con XS Carnight che rafforzerà ulteriormente l’immagine di Opel nella comunità del tuning come marchio tedesco accessibile. I fan erano già rimasti incantati dal debutto pubblico dell’ultima generazione della Opel Astra al Tuning Meeting internazionale dello scorso anno sul lago Wörthersee.

XS Carnight ha dotato la nuova Astra di sospensioni pneumatiche GRINDS aggiuntive e sensori di altezza di Carstyle me, combinati con gli ammortizzatori originali. I cerchi forgiati da 20” (solo a scopo illustrativo) realizzati dal produttore americano RVNT Forged attirano molto l’attenzione. Infine, il look inconfondibile della show car è completato da decalcomanie motorsport come quelle disponibili da Opel Accessories, sulle fiancate e sul parabrezza dell’auto.

Nella collaborazione tra XS Carnight e Opel, che quest’anno celebra il suo 160° anniversario, la show car Opel Astra Plug-in Hybrid giocherà un ruolo da protagonista all’anniversario XS Carnight “20 Years of XSCN” il 29-30 luglio allo Stadio Olimpico di Berlino.

Chi vuole vedere l’Opel Astra by XS dal vivo deve affrettarsi in quanto gli ultimi biglietti sono disponibili online. Il prossimo momento clou sarà il 17 settembre con XS Carnight al lago Wörthersee in Austria.