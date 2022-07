Opel Astra: salto di qualità con le soluzioni TomTom

Stellantis e TomTom consolidano il proficuo rapporto di partnership. Quest’ultima ha infatti annunciato nella giornata odierna l’ennesima sinergia con il conglomerato italo francese, dopo il lancio della nuova Opel Astra. La popolare berlina conta su una rinnovata soluzione di navigazione completa targata TomTom, comprensiva di aggiornamenti via etere per mappe sempre corrette e dettagliate, servizi connessi molto convenienti e un upgrade del sistema di assistenza alla guida avanzato (ADAS) fondato su una mappa per una sicurezza maggiore.

Opel Astra e TomTom: visione comune sui servizi di connettività e sistemi ADAS

Le info cartografiche aggiornate in tempo reale di TomTom e la guida di navigazione a misura di guidatore sono proposti sui monitor della cabina di pilotaggio digitale Pure Panel sviluppato per la Opel Astra, incluso il display head-up. La pratica esperienza promette di semplificare parecchio la vita dei conducenti, anche attraverso comandi vocali di facile utilizzo.

Grazie alle soluzioni elaborate dalle compagnie chi siede al volante può mantenere lo sguardo fisso sulla strada da percorrere. Del resto, bastano pochi attimi di distrazione per mettere in pericolo la salute propria e quella dei passeggeri a bordo, nonché degli altri utenti della strada. Il lavoro congiunto mira a garantire standard di sicurezza elevati, a vantaggio di tutti.

La nuova Opel Astra è provvista della intera gamma di servizi prevista da TomTom ad alta connettività, dalle informazioni sul traffico leader del comparto, che danno una mano agli automobilisti a evitare la congestione, ai servizi di mezzi elettrici migliori della categoria. Con oltre 560 mila punti di ricarica in 100 Paesi, i proprietari dell’esemplare ibrido plug-in avranno accesso al database più ampio di stazioni di rifornimento, alleviando lo stress fino ad azzerarlo.

La mappa di TomTom per i sistemi ausiliari alla guida, pensati per il progresso sotto il versante della protezione e la salute elettronica dell’orizzonte sono integrati nel nuovo impianto Intelli-Drive 2.0 di Astra, il che consente alla macchina di conoscere la strada da percorrere, nonché la portata dei suoi sensori. Attraverso i tangibili passi in avanti nella tecnologia ADAS di TomTom, il veicolo può adattare la velocità in curva, fornendo consigli a riguardo, ed effettuare cambi di corsia semiautomatici.