Stellantis: Guidepoint Systems collabora con Free2move

Guidepoint Systems, fornitore globale di telematica per veicoli e Software as a Service (SaaS) per OEM automobilistici, concessionarie di veicoli, agenzie di noleggio e gestori di flotte, ha annunciato oggi di aver stretto una partnership con Free2move, il marchio globale di flotta, mobilità e dati connessi di Stellantis.

Il nuovo servizio di monitoraggio dei dati di Guidepoint Air è l’ultima innovazione di Guidepoint. È progettato per gestire facilmente le flotte di veicoli senza la necessità di installare hardware aggiuntivo.

La collaborazione Free2move-Guidepoint Systems consente di ricevere all’interno di Guidepoint Air i dati provenienti da veicoli Stellantis MY2018 adeguatamente attrezzati e idonei e idonei, inclusi Ram, Dodge, Chrysler e Jeep, per fornire servizi di gestione dell’inventario ai concessionari, servizi di gestione della flotta per attività commerciali e governative flotte, servizi di audit per prestatori di planimetrie e rapporti diagnostici dei veicoli per i consumatori.

“Stiamo proseguendo la nostra strategia volta a facilitare l’accesso ai dati dei veicoli connessi e a fornire approfondimenti ai proprietari e agli operatori delle flotte Stellantis utilizzando le soluzioni Free2move, come Connect Fleet, che prevediamo di implementare a breve, ma anche abilitando la connettività con i partner della piattaforma a beneficio degli utenti di queste piattaforme.

È il caso, ad esempio, di Guidepoint, i cui utenti possono ora accedere ai dati dai loro veicoli Stellantis idonei grazie alla connessione stabilita tra il server Free2move MultiBrand e Guidepoint”, ha affermato Benjamin Maillard, direttore generale del Nord America di Free2move.

Queste soluzioni avanzate offrono ai proprietari di flotte la possibilità di aumentare l’efficienza operativa, ridurre i tempi di fermo e aumentare la sicurezza del conducente. Free2move porta queste capacità ulteriormente e combina le informazioni dettagliate sui dati con nuovi metodi di mobilità che espandono la portata e l’ampiezza degli strumenti operativi della flotta.

Oltre ai veicoli passeggeri Stellantis, Guidepoint Air sarà disponibile per le flotte delle forze dell’ordine che includono Dodge Durango Pursuit, Charger Pursuit e Ram 1500 Special Service. I veicoli Stellantis compatibili con la connettività per flotte governative, camion commerciali e furgoni commerciali, incluso il ProMaster, possono essere gestiti tramite la telematica incorporata e il nostro solido sistema di gestione della flotta.

Questa nuova partnership è l’ultima linea di servizi introdotta da Guidepoint Systems per supportare i proprietari di flotte. Lo scorso novembre, Guidepoint ha lanciato FleetMovil, un nuovo sistema di gestione della flotta ottimizzato per ridurre i costi e acquisire tutti i dati rilevanti della flotta.

Guidepoint può monitorare più di 300 parametri dei dati del veicolo, inclusi velocità, direzione, posizione, indicatori di avviso del motore, promemoria di manutenzione, emissioni di carbonio, efficienza del carburante, monitoraggio della presa di forza, comportamento di guida e motore al minimo, solo per citarne alcuni.

