Stellantis Figueruelas: il passaggio all’elettrico mette a rischio 1.650 lavoratori

Come sappiamo entro il 2035 le case automobilistiche europee dovranno vendere solo auto elettriche. Questo ovviamente avrà delle conseguenze. Nello stabilimento Stellantis a Figueruelas a Saragozza, rimarrebbero a casa circa 1.650 dipendenti, secondo fonti sindacali.

Stellantis: con il passaggio all’elettrico a Figueruelas 1.650 dipendenti rischiano il posto

Queste fonti indicano la possibilità che il 30 per cento dei dipendenti della fabbrica in cui lavorano circa 5.500 persone veda il proprio impiego a rischio a causa del passaggio all’elettrificazione. La rappresentanza dei lavoratori auspica che la scomparsa di questi posti di lavoro possa essere compensata con nuove opportunità in “processi più specializzati” come “formazione o digitalizzazione”.

Da parte dell’azienda ritengono che sia presto per fare dei preventivi, ma sperano di poter preparare la fabbrica in modo che sia “competitiva” con il minor impatto possibile. Sono stati infatti chiesti al governo nuovi finanziamenti per poter ospitare nuovi modelli.

Per ora, lo stabilimento di Figueruelas del gruppo Stellantis, risultato della fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA, costruisce i modelli Opel Corsa e Crossland e la Citroën C3 Aircross. Solo la Corsa ha una versione elettrificata, il cui assemblaggio è esclusivo della fabbrica di Saragozza.

I sindacati ritengono che questa transizione possa essere “molto dura per il settore” al punto da metterli sotto scacco, poiché ritengono che “il Paese non sia pronto” per questo cambiamento visto il costo del veicolo elettrico o il lento dispiegamento di infrastruttura di ricarica. Pertanto, chiedono al governo di adottare misure per abbinare gli obiettivi alla situazione del settore. Si tratta comunque di un problema comune un po’ a tutti gli stabilimenti automobilistici compresi quelli italiani. Vedremo dunque che notizie arriveranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.

