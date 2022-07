Jeep Gladiator: in Brasile immatricolate le prime unità

Due settimane fa, Stellantis in Brasile ha annunciato il lancio del pickup Jeep Gladiator in quel paese. Si tratta di una notizia che era nell’aria da tempo ma mancava l’ufficialità arrivata solo 14 giorni fa. Derivato dal famoso Wrangler, il pickup promette di offrire prestazioni e caratteristiche insolite in questo segmento, soprattutto per le sue capacità fuoristrada superiori alla media.

Prime 8 immatricolazioni in Brasile per il pickup Jeep Gladiator

Anche se il modello dovrebbe arrivare nei negozi Jeep esattamente dal prossimo 4 agosto, i primi veicoli hanno iniziato ad essere immatricolati in Brasile. Come è consuetudine nel settore, i marchi devono creare una flotta di lancio, sia per l’uso negli eventi stampa che per il marketing. Fino a questo mercoledì 20, Jeep Gladiator aveva già otto unità immatricolate in Brasile, secondo i dati di Denatran.

Con una lunghezza di 5,53 m e un passo di 3,48 m, il pickup Jeep si inserisce tra una Toyota Hilux e una RAM 1500, come dimensioni. Stellantis non ha ancora svelato quale versione intende importare, ma se seguirà la stessa proposta dall’Argentina, avremo il Gladiator V6 da 3,6 litri con 285 CV e 36 kgfm di coppia.

In Brasile, Jeep Gladiator sarà venduto nella versione Rubicon, la stessa dell’opzione Wrangler più completa qui offerta, quindi sarà equipaggiato con le stesse tecnologie. Tuttavia, la differenza tra i due, oltre al secchio, riguarderà il set meccanico. Gladiator non offrirà infatti l’opzione del motore a benzina turbo 2.0 del Wrangler.

Le alternative saranno un turbodiesel a sei cilindri da 3,0 litri da 264 CV o un V6 a benzina da 3,6 litri da 285 CV, che è il più quotato per il mercato brasiliano a causa delle leggi sulle emissioni.

