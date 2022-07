Opel Grandland visita la località svizzera di Silvaplana

Il nuovo Opel Grandland continua ad essere un punto fermo nell’universo SUV che tanto piace al pubblico italiano. Le sue proporzioni dimostrano l’equilibrio di una carrozzeria anche avvolge il confortevole e spazioso abitacolo.

La ricca dotazione che riguarda la sicurezza si manifesta già nella versione di ingresso della gamma. Infatti, abbiamo il rilevamento della stanchezza del conducente, la frenata automatica d’emergenza, l’assistente al mantenimento della corsia, il controllo automatico dei fari e il riconoscimento dei cartelli stradali. In questo modo, il nuovo Grandland si è guadagnato le cinque stelle Euro NCAP, ovvero il massimo voto per la sicurezza.

Opel Grandland: il nuovo SUV è stato portato nella località svizzera di Silvaplana

A supporto del salutare benessere per i passeggeri, il modello propone i sedili ergonomici attivi per guidatore e passeggero anteriore che vantano la certificazione AGR e aiutano a mantenere una postura corretta quando si è al volante.

Questi pluripremiati sedili offrono un’ampia gamma di regolazioni, dall’inclinazione elettrica dello schienale al sostegno lombare elettropneumatico. Nella versione in pelle troviamo anche il riscaldamento e la ventilazione.

Anche il bagagliaio conferma l’estrema fruibilità dell’Opel Grandland con la sua capacità di 514 litri (390 litri nel caso delle versioni ibride plug-in) che salgono a 1652 litri abbattendo gli schienali posteriori (1528 litri per le ibride plug-in).

La presenza di una leva su entrambi i lati del bagagliaio per l’abbattimento degli schienali a distanza rende ancora più facile modulare lo spazio nell’abitacolo in modo semplice e funzionale. Nell’ampio catalogo degli accessori, Opel aggiunge la polivalenza di specifici supporti dedicati al trasporto di attrezzi sportivi, come ad esempio le biciclette.

L’ultimo viaggio condotto dalla casa automobilistica tedesca a bordo del Grandland è avvenuto presso la località svizzera di Silvaplana in Alta Engadina per esplorare le sue variegate possibilità di praticare sport oppure svagarsi. I laghi dell’Alta Engadina sono una meta internazionale per gli appassionati di sport acquatici, come confermano anche le competizioni internazionali che si svolgono in estate.

Ci sono molti appassionati che spesso si trovano in Svizzera, nell’Alta Engadina dove si trova Silvaplana, raggiungibile da Milano in poco più di due ore, quindi meta perfetta anche per il classico weekend fuori porta.

Questo luogo attira molto l’attenzione degli sportivi

L’arrivo da Chiavenna attraverso il Passo del Maloja mostra anche la possibilità di un itinerario circolare che abbraccia il Passo del Bernina, per un successivo rientro in Italia scendendo a Tirano. Tra i due passi, la leggendaria St. Moritz, con i suoi lussuosi hotel e le sorgenti termali note da 3000 anni, a soli 10 minuti di distanza da Silvaplana.

In questa valle a 1800 metri di altitudine, il clima secco e frizzante valorizza i differenti colori che rendono ancora più accattivanti i suoi laghi. Nell’arco della stessa giornata, l’acqua cristallina dei laghi cambia rapidamente colore, grazie anche al confluire della neve sciolta dai picchi in quota.

Una magia che affascina, valorizzata dalla particolare luce che rende ancora più brillante il paesaggio. È sufficiente portarsi con la spettacolare salita in funivia ai 3303 metri del Corvatsch, il punto più alto dell’Engadina, per comprendere in maniera ancora più evidente la bellezza di una vallata che sembra quasi uscita da un dipinto.

Il panorama montano che incornicia i laghi dell’Alta Engadina invoglia a differenti esplorazioni, che riservano anche sorprese, come la distilleria di whisky che si trova in vetta al monte Corvatsch.

Silvaplana propone uno scenario degli sport di tendenza particolarmente vivace: il vento che spira dal Passo del Maloja, abituale punto di accesso dall’Italia, accende l’entusiasmo dei numerosi appassionati di vela, kitesurf e windsurf. A Silvaplana si possono raggiungere fino a 80 km/h di velocità massima in windsurf, mentre con il kitesurf i salti arrivano a durare 20 secondi.

Gli escursionisti e gli amanti della bicicletta, beneficiano invece di sentieri a loro riservati, circondati da quella natura che a tratti evoca un originale eden. Chi invece si vuole godere del paesaggio in tranquillità, può sempre puntare sulla pesca per rilassarsi.

Il lato sportivo di Silvaplana conferma la propria centralità anche attraverso le competizioni, divenute appuntamento fisso a livello internazionale: il windsurf Engadinwing (dal 16 al 28 agosto), la maratona di surf e kite dell’Engadina del 20 agosto, oppure il campionato di vela Optimist Swiss Open (dall’1 al 4 settembre).