Berger: la Ferrari non è pronta per la lotta per il titolo, ma Leclerc lo è

L’ex pilota di F1 Gerhard Berger crede che alla Ferrari manchino alcuni dei punti di forza della Red Bull per poter lottare per il campionato. Il veterano pilota di F1, ora promotore del DTM, crede che la Ferrari non sia ancora pronta per vincere i campionati, ma lo è invece Charles Leclerc.

Secondo Berger la Ferrari non è ancora pronta per la lotta al titolo

Con la vittoria di Leclerc nel GP d’Austria che lo ha riportato alla posizione di rivale più diretto di Max Verstappen nel Campionato Piloti, il monegasco ha ridotto il distacco tra lui e Verstappen a 38 punti, mentre la Ferrari è a 56 punti dalla Red Bull nella categoria Costruttori.

Apparendo sul podcast di F1 Nation per visualizzare in anteprima il Gran Premio di Francia insieme ai padroni di casa Tom Clarkson e Damon Hill, Berger ha parlato dell’attuale lotta per il campionato e ha affermato che Red Bull e Max Verstappen sono attualmente i regolatori dello standard.

“Penso che Verstappen sia persino migliore dell’anno scorso”, ha detto Berger. “Penso che vincere il campionato ti tolga molta pressione. La gente mi dice ‘La Ferrari sta facendo tanti errori’ e io dico ‘beh, l’anno scorso nessuno avrebbe creduto che la scuderia di Maranello avrebbe fatto un così grande passo avanti dal punto di vista tecnico’. “Da tifoso del cavallino rampante, se avessi avuto la possibilità di dire ‘La Ferrari sarà seconda l’anno prossimo con una macchina del genere’, tutti avrebbero detto ‘fantastico’.

“Ma, ora, stanno cercando di competere per vincere un campionato cosa che non accade da anni. Quindi non sono ancora pronti per rivaleggiare nel campionato come la Red Bull, che ha combattuto fino all’ultima gara dell’anno scorso e conosce piccolissimi dettagli e cosa fare per vincere il campionato”.

“Leclerc mi ha impressionato con il suo talento, con la sua velocità in un giro in qualifica – sta andando molto, molto bene”, ha commentato Berger. “Forse la Ferrari ha, in determinate circostanze, un po’ di vantaggio e Leclerc lo sta sfruttando molto bene. È un pilota super veloce, super bravo.

