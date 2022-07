Leclerc: ecco che fine ha fatto il suo orologio da 2 milioni rubato in Italia

L’orologio di Charles Leclerc rubato da tre napoletani è stato rivenduto ad un uomo d’affari spagnolo. Tuttavia, questi tre ladri non sono riusciti a ricavare molto da questo furto. Essendo un pezzo così unico facilmente individuabile i tre ladri hanno dovuto venderlo ad decimo di quello che costa effettivamente l’orologio: 200 mila euro.

Leclerc: il suo orologio da due milioni di euro rivenduto a 200 mila euro

È successo tra le gare in Australia e Imola, quando il pilota si trovava nella città costiera di Viareggio. I tre ladri si sono atteggiati a tifosi per avvicinarsi a Charles Leclerc lo scorso aprile, gli hanno chiesto un selfie per distrarlo e hanno preso il suo Richard Mille RM 67-02 da 2 milioni di euro.

Il loro piano era di venderlo, ma presto i tre si sono resi conto che il pezzo, dedicato allo stesso Leclerc con un’incisione, non riusciva a trovare acquirenti a Napoli, essendo un esemplare così unico. I ladri hanno cercato per mesi di venderlo alle loro cerchie più vicine, ma nessuno lo voleva perché era un orologio rubato e quindi identificabile.

Proprio per questo i ladri hanno dovuto accettare un’offerta per un decimo del valore reale dell’orologio. L’hanno venduto a 200.000 euro. La polizia ritiene che l’oggetto sia ora nelle mani di un uomo d’affari spagnolo. Non è chiaro se questo imprenditore abbia contattato la Polizia.

L’indagine della polizia, guidata da Raffaele Giardiello, ha anche rilevato che i ladri hanno celebrato la rapina con un lauto pasto in Toscana. Si tratta di individui specializzati in furti in autostrada, di cui la Polizia era già a conoscenza. I tre criminali sono ancora latitanti, in attesa dello sviluppo delle indagini.

