Ferrari: il team Velas Esports conclude la 8 Ore di Indianapolis al quarto posto

La Scuderia Ferrari Velas Esports Team è stata in testa alla 8 Ore di Indianapolis, il secondo round dell’SRO Esports International GT Challenge. David Tonizza, Kamil Pawlowski, Danilo Santoro e Giovanni De Salvo si sono comportati benissimo fin dalle qualifiche, conquistando la pole position e lottando per la vittoria fino alle fasi finali, quando sono scesi al quarto posto.

La responsabilità di schierarsi per la partenza con la Ferrari 488 GT3 Evo n°51 è caduta su Kamil, che ha respinto comodamente gli attacchi di Dominik Blajer di Triton Racing e di Tobias Pfeffer in gara per Unicorns of Love.

Il polacco si è allontanato dal campo ed è stato presto raggiunto da Nils Naujoks del Team BS+Competition. Al termine del primo stint, Kamil ha ceduto il passo a Danilo che, pur girando a un ritmo sostenuto, non è riuscito a respingere Blajer, che pochi giri prima aveva anche superato James Baldwin con la Veloce GT.

Nel terzo stint è toccato a David Tonizza aumentare il ritmo, riconquistando il comando con una grande manovra su Mateusz Tyszkiewicz di Triton Racing, prima di cedere ancora una volta la Ferrari 488 GT3 Evo a Pawlowski.

La vittoria ormai sembrava nel sacco, ma un errore di Kamil lo ha visto scendere di due posizioni dietro alle vetture Veloce GT e Triton Racing. Poco prima della bandiera a scacchi, la Ferrari è stata superata anche dalla vettura BS+Competition. Il prossimo round, la 10 Ore di Suzuka, si svolgerà il 27 agosto.

Vittoria di classe, invece, per la Ferrari: la 488 GT3 Evo iscritta da Race Anywhere Simsport e guidata da Fabien Piffet, Maciej Hyla, Trevor Wenham e Grantas Kareckas ha conquistato la vittoria nella Silver Class.