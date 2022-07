Ferrari Challenge Europe: tutto pronto per il round di metà stagione a Hockenheim

La stagione giungerà a metà stagione con il quarto round della 30ª edizione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe durante i Ferrari Racing Days nel fine settimana sul circuito di Hockenheim in Germania.

47 Ferrari 488 Challenge Evo prenderanno il via sullo storico e affascinante circuito tedesco, dove i partecipanti al monomarca del cavallino rampante si sfideranno per vincere e migliorare le proprie posizioni in classifica generale in vista della corsa finale.

Ferrari Challenge Europe: 47 488 Challenge Evo si sfideranno sul circuito di Hockenheim

La giovane Doriane Pin di Scuderia Niki – Iron Lynx, protagonista della stagione, arriva in Germania forte di una doppia vittoria nell’ultimo round di Budapest di giugno, che ha consolidato il suo primato in classifica. Ora ha 15 punti di vantaggio sul temprato John Wartique di FML – D2P.

Sempre con l’ambizione del titolo, il campione del mondo in carica Luka Nurmi di Formula Racing, terzo in classifica generale, cercherà di mostrare tutta la sua classe sul circuito tedesco. L’ex pilota di Formula 1 Adrian Sutil di Gohm Motorsport è tra i contendenti del fine settimana, al ritorno dopo il suo eccellente esordio vittorioso al Paul Ricard.

In Coppa Shell debutterà invece il giovanissimo e promettente danese Conrad Laursen di Formula Racing, figlio di Johnny. Tornerà in Germania anche Thomas Neubauer di Charles Pozzi – Courage, con tre vittorie in 26 gare a suo nome. La sua ultima apparizione è stata alle Finali Mondiali 2020 del Mugello.

Attualmente, un concorrente sta dominando la classifica Am. Con cinque vittorie in sei gare, Ange Barde di SF Côte d’Azur Cannes – IB FAST ha costruito un vantaggio di 31 punti sul suo inseguitore più vicino, l’italiano Marco Pulcini di Al Tayer Motors.

Il sempre positivo Nicolò Rosi di Kessel Racing cercherà di sfruttare l’assenza di Christian Brunsborg di Formula Racing, con il quale condivide il terzo posto in classifica generale. Il pilota svizzero arriva fresco della sua prima vittoria nel monomarca in Gara 2 a Budapest.

Ancora più avvincente la battaglia della Coppa Shell, con le prime tre posizioni della classifica generale racchiuse in soli sei punti. Il pilota tedesco Franz Engstler di Scuderia GT ha vinto la prima gara a Portimão al suo debutto stagionale.

Ora ha solo due punti di vantaggio sul connazionale Axel Sartingen di Lueg Sportivo – Herter Racing e sei su Roman Ziemian di FML – D2P, che, con la sua doppietta a Budapest, ha rilanciato con forza la sua corsa al titolo.

Attualmente a 15 punti dalla leader, in corsa per il titolo è anche la combattiva Manuela Gostner di CDP – MP Racing. Alexander Nussbaumer di Gohm Motorsport – Herter Racing, che è in testa alla classifica, con 14 punti di vantaggio su Joakim Olander di Scuderia Autoropa, è l’attuale favorito nell’Am.

Il pilota svedese, a sua volta, guida il gruppo degli inseguitori più vicini, che comprende il campione del mondo in carica Peter Christensen di Formula Racing, Martinus Richter di MERTEL – Motorsport Racing e Tommy Lindroth di Baron Motorsport.

Continuano anche in Germania i festeggiamenti per il 30° anniversario della serie monomarca del cavallino rampante attraverso le vetture che ne hanno fatto la prestigiosa storia. Il circuito di Hockenheim ospiterà la Ferrari F430 Challenge, basata sull’omonima berlinetta stradale a otto cilindri.

Ha mantenuto il motore V8 da 490 CV, unendo l’anima sportiva e gran turismo che da sempre convivono nelle vetture della casa di Maranello. La F430, protagonista del Ferrari Challenge dal 2006 al 2011, fungerà anche da warm-up per i piloti del Trofeo Pirelli in vista di Gara 1, guidati dal sammarinese Andrea Belluzzi. Tra le varie vittorie in carriera, con quella vettura ha vinto il titolo italiano e mondiale nel Trofeo Pirelli nel 2011.

Il programma della prossima gara

Il quarto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, che si corre nell’ambito dei Ferrari Racing Days, inizierà venerdì 22 luglio con le sessioni di prove libere, seguirà sabato 23 luglio le qualifiche: la Coppa Shell alle 9:05, seguita dalla Coppa Shell Am alle 9:35, Trofeo Pirelli alle 11:55. Nel pomeriggio, alle 14:20, prenderà il via la Coppa Shell Gara 1 e alle 17:20 il Trofeo Pirelli. Domenica vedrà un programma identico. Le qualifiche e le gare saranno trasmesse in diretta con commento in lingua inglese sul canale YouTube di Ferrari mentre in Italia le gare saranno visibili su Sky.