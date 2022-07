Fiat Toro e Pulse: ecco le novità introdotte con il model year 2023

I Fiat Toro e Pulse, sebbene facciano parte di segmenti diversi, hanno in comune il grande successo che hanno riscontrato sul mercato brasiliano da quando sono stati lanciati, oltre ai premi ricevuti per il loro design audace e accattivante.

Ora, entrambi condividono anche una grande innovazione Fiat: il nuovo Sound Design del marchio applicato ai veicoli. Si tratta di una nuova esperienza sonora per l’utente che offre ancora più piacere di guida.

Fiat Toro e Pulse: in Brasile debutta il model year 2023 di entrambi i modelli

Nel 2021, nell’ambito dell’ampio processo di riposizionamento del marchio italiano, Fiat ha cercato di risignificare il ruolo della voce e della musica per creare momenti di maggiore connessione con il pubblico e ha presentato il suo nuovo DNA sonoro e Sound Logo.

Adesso, questa esperienza è ancora più completa se applicata al Toro e al Pulse, i primi veicoli del brand di Stellantis ad avere una Sound Design UX. Ciò significa che l’utente avrà un nuovo percorso sonoro più intuitivo, che inizia quando sale nel veicolo, attraversa le diverse fasi durante la guida e prosegue fino all’uscita dall’auto. È importante informare che in seguito anche altri modelli della casa automobilistica torinese avranno il nuovo Fiat Sound Design.

Progettata per essere parte del viaggio del cliente all’interno dell’auto, la nuova identità sonora è stata sviluppata dal costruttore italiano in collaborazione con Soundthinkers. L’intero processo di creazione e sviluppo è stato progettato e testato insieme agli utenti.

Fiat scommette su suoni più piacevoli e moderni per contrassegnare ogni avviso di azione del pick-up. Attività come la regolazione delle impostazioni del sistema di infotainment, la ricezione di notifiche, la conferma della configurazione del quadro strumenti e il salvataggio di informazioni predefinite ora propongono melodie più morbide.

Gli avvisi relativi alla guida con il freno a mano tirato o senza cintura di sicurezza, alla guida con la portiera aperta, al salto di una marcia, al parcheggio del veicolo in retromarcia, allo spegnimento dell’auto e all’apertura della portiera senza togliere la chiave di accensione, ora propongono suoni più forti e avvisi ripetitivi con lo scopo di attirare l’attenzione del guidatore. Tutti i suoni sono ora più allineati, seguono la stessa identità e sono stati progettati per migliorare l’esperienza del cliente all’interno dell’auto in ogni momento.

Quando il cliente avvia il veicolo, nel display dell’infotainment compare la nuova esclusiva animazione di benvenuto con Sound Design e Sound Logo. Il movimento di benvenuto è il risultato del mix tra il suono e la bandiera sonora utilizzata come trigger sonoro, che funge da base per la melodia che è rappresentata dalla sequenza di quattro note.

Responsabile della trasformazione del mercato brasiliano dei pick-up introducendo il concetto di Sport Utility Pick-up (SUP) ai consumatori, il Fiat Toro continua ad evolversi. Con il model year 2023 sono state introdotte alcune modifiche interessanti.

Oltre alle modifiche sonore, il Fiat Toro 2023 porta aggiornamenti in tutte le versioni, a cominciare dal volante, che ha un aspetto più sofisticato. Ha ricevuto anche un aggiornamento al sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (iTPMS), che mostra esattamente quale degli pneumatici è sotto pressione. Un’altra novità è l’aggiunta della Fiat Flag come etichetta sui sedili, proseguendo anche il nuovo design del marchio che appare anche nei piccoli dettagli, così come il Sound Design. Per completare, la versione Endurance esce dallo stabilimento produttivo con coprimozzi oscurati.

Noto per il suo look unico e la sua sofisticatezza, il pacchetto S Design opzionale è tornato a bordo del pick-up. Disponibile nelle versioni Freedom Turbo Flex e Diesel, offre una finitura premium, con accenti in bronzo sugli interni scuri e cuciture abbinate sui sedili e sulle finiture in pelle. Inoltre, il logo Fiat sulla griglia anteriore porta anche la raffinatezza del tono bronzo.

Non potevano mancare i badge S Design che compaiono sulla plancia e sulle portiere anteriori. Il model year 2023 prevede ancora più contenuti, come pedana nera, Keyless Enter’n’go, caricatore wireless e kit high tech, che prevede sensore pioggia, sensore crepuscolare e specchietto retrovisore interno elettrocromico.

Sono state aggiunte anche nuove colorazioni per alcune versioni. Volcano e Ranch ora possono essere configurati anche con il Grey Sting. La versione Ultra ora include il Grey Sting nella sua palette colori, oltre al Polar White.

50.000 unità prodotte nello stabilimento di Betim

Il nuovo Fiat Pulse è stato lanciato ad ottobre 2021 con lo scopo di essere un nuovo riferimento nel segmento e si è consolidata nel mercato, avendo già raggiunto oltre il 10% del segmento SUV. Il modello ha così appena raggiunto la soglia delle 50.000 unità prodotte nello stabilimento di Betim (MG) e può festeggiare con l’arrivo del model year 2023, che porta con sé alcune novità.

Oltre alla nuova identità sonora, il SUV compatto dispone ora di nuovi elementi di serie che rendono il suo look ancora più moderno e audace. Le versioni Drive MT e AT escono dalla fabbrica con nuovi cerchi e coprimozzi in acciaio da 16”. L’Audace T200 ha nuovi cerchi scuri da 16” con finitura diamantata.