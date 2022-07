Leclerc crede che Hamilton possa ancora vincere un ottavo titolo

Charles Leclerc non esclude la possibilità che Lewis Hamilton vinca un ottavo Campionato Mondiale Piloti da record. Hamilton rimane a pari merito con sette titoli individuali con Michael Schumacher e l’anno scorso avrebbe potuto raggiungere l’ottavo titolo se nell’ultimo GP le cose fossero andate diversamente.

Leclerc pensa che Lewis Hamilton abbia ancora qualche chance di vincere l’ottavo mondiale

Qualsiasi pensiero che i festeggiamenti sarebbero stati posticipati solo per una stagione, tuttavia, è stato dissipato dalla mancanza di competitività della Mercedes W13 nella prima metà di questa stagione rispetto a Red Bull e Ferrari. Il britannico si ritrova così solo sesto nella classifica Piloti, a 99 punti dall’uomo in corsa per mantenere il titolo, Max Verstappen.

L’unico pilota che sembra avere qualche possibilità realistica di strappare il titolo all’olandese è Leclerc, che ha vinto tre Gran Premi in questa stagione e ha 38 punti da recuperare a metà stagione.

Con un anno in più sul suo contratto Mercedes e a 37 anni, il tempo sembra stringere per Hamilton, a meno che non prolunghi la sua permanenza con il team e/o producano un’auto più veloce dal 2023 in poi. Ma Leclerc non pensa che le speranze del britannico di quell’ottavo campionato senza precedenti stiano necessariamente svanendo.

Alla domanda se Hamilton può ancora raggiungere il nuovo benchmark, Leclerc ha detto al Daily Mail : “Penso che nella macchina giusta, sì, perché è un grande. Ma se fosse lui o me per il campionato, sceglierei me ovviamente. Nella stessa intervista, Leclerc ha anche discusso della perdita di tre persone a lui vicine: il suo padrino Jules Bianchi, nove mesi dopo un incidente nel Gran Premio del Giappone 2014, suo padre, Herve, dopo un periodo di cattiva salute nel 2017 e l’amico Anthoine Hubert in un incidente di Formula 2 nel weekend del Gran Premio del Belgio 2019.

“Non penso al pericolo”, ha detto Leclerc. “Ero molto legato a Jules e ad Anthoine che conoscevo da quando eravamo piccoli. È molto, molto difficile vedere persone che hai conosciuto ma che non sono più qui a causa dello sport che ami di più. Ma non penso di fermarmi. Sono stato programmato per farlo fin da quando ero giovane. Non c’è nient’altro che posso fare. Sono solo bravo a guidare”.

