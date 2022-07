Alfa Romeo: Kubica potrebbe ottenere un nuovo ruolo

Il pilota di riserva dell’Alfa Romeo F1 team Robert Kubica potrebbe avere un nuovo ruolo alla Sauber secondo il capo del team Frederic Vasseur. “Lo spero”, ha detto Vasseur quando gli è stato chiesto in proposito. “Ma non so in che posizione potrebbe trovarsi. Mi fido di lui, anche se non è sempre facile affrontarlo, ma è normale per un pilota da corsa. Robert è stato probabilmente uno dei ragazzi più iconici della Sauber perché ha vinto una gara per la Sauber in Canada nel 2008”.

Per Vasseur Robert Kubica potrebbe rimanere nel team anche in futuro con un nuovo ruolo

“È con noi da un paio d’anni ormai e mi piacerebbe trovare una soluzione per una possibile collaborazione in futuro, ma non ho idee a questo punto”, dice Vasseur. Inoltre, il capo del team Alfa Romeo sottolinea che il 37enne non è semplicemente una mascotte per lo sponsor del team polacco PKN Orlen, ma che la sua esperienza è molto apprezzata.

“Non è con noi per via dello sponsor”, dice Vasseur. “Ovviamente dobbiamo essere consapevoli che è importante per Orlen che Robert sia in qualche modo coinvolto e faccia parte della squadra. Ma sta facendo un ottimo lavoro. Sta dando un feedback tecnico molto forte ed è sempre una buona cosa per noi avere una prospettiva diversa su ciò che stiamo facendo. È anche sempre costruttivo quando fa la prima sessione di prove libere”, spiega.

Kubica ha guidato nella prima sessione di prove libere di questa stagione a Barcellona ed è stato in azione anche per l’Alfa Romeo nei test drive di inizio anno. La scorsa stagione ha anche sostituito Kimi Raikkonen a causa di un malore nei weekend di gara di Zandvoort e Monza.

“Ha mostrato la sua classe in queste due situazioni eccezionali”, dice Vasseur. “Gli abbiamo detto solo sabato mattina che avrebbe dovuto guidare la macchina. Ricordo che ha combattuto dieci giri con Vettel a Zandvoort e lo ha anche superato. È stato un mega risultato”.

“Per me è è una persona ‘speciale’ perché ho trascorso quasi tutta la mia carriera con Robert e ho combattuto al suo fianco. Quando ero alla Renault gli ho chiesto di tornare alla Renault e correre di nuovo con noi. Gli ho dato l’opportunità di prova prima il simulatore perché credevo e sono tuttora convinto che Robert sia una persona molto speciale”.

