Alfa Romeo Giulia: cosa sappiamo del suo restyling

Alfa Romeo cambia volto. Dopo il lancio del tanto atteso Tonale, la casa automobilistica del Biscione presenterà le versioni aggiornate delle sue Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Per l’occasione, la berlina dovrebbe optare per uno stile ispirato al nuovo SUV del marchio. Il restyling dell’Alfa Romeo Giulia consentirà alla Casa di mantenere un punto d’appoggio nel mercato del segmento D. Di fronte ad essa, sono state recentemente rinnovate la BMW Serie 3 e la Mercedes Classe C. Quindi l’obiettivo è offrire una versione aggiornata della berlina, rilasciata nel 2016.

Ecco quando arriverà e come cambierà con il restyling Alfa Romeo Giulia

Nuova punta di diamante dell’Alfa Romeo, il SUV Tonale si sta già affermando come punto di riferimento nella riconquista del marchio. Il suo stile guiderà così i designer nello sviluppo della Giulia. Nel complesso, la berlina italiana dovrebbe mantenere le sue linee formose e ondulate.

Nella parte anteriore, la calandra riprenderà lo stile del Tonale. Mentre le grandi novità saranno probabilmente nell’ottica anteriore e posteriore. Questi sarebbero più fini, assumendo la forma di tre onde. Dietro, dovrebbe farne parte anche la striscia luminosa, che si estende su entrambi i lati della poppa.

Per quanto riguarda gli interni, l’unica certezza al momento sembra essere la presenza di una strumentazione completamente digitale, la probabile adozione di nuovi materiali e un aggiornamento del sistema di infotainment.

L‘Alfa Romeo Giulia rinnovata potrebbe anche ottenere nuovi cerchi. Sotto il cofano, si dice che la berlina aggiornata presenti le prime versioni ibride. Per il momento nulla è certo… Come sul rinnovo della variante Quadrifoglio Verde e del suo motore V6 da 2,9 litri da 510 CV. La sua presentazione potrebbe avvenire tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Brennero: il SUV compatto saprà conquistare i fan del Biscione?