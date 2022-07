Charles Leclerc: risolta con una multa l’investigazione al termine del GP d’Austria

Sembrano non volersi concludere i colpi di scena del Gran Premio d’Austria, conclusosi con la bellissima vittoria di Charles Leclerc e di una Ferrari che attendeva questo momento in terra d’Austria addirittura dal lontano 2003. Dopo i problemi patiti sul finale dal monegasco della Ferrari in merito ad alcune problematiche legate al pedale dell’acceleratore della su

a F1-75, c’è un altro brivido che insiste sulla festa di Charles Leclerc e della Ferrari, ma non solo.

Al termine di un Gran Premio particolarmente piacevole, carico di sorpassi e di ottimi riscontri in pista ora i commissari sportivi hanno richiesto la presenza in direzione gara (alle 18.30) di un rappresentante della Scuderia così come di un omologo di casa Red Bull e Mercedes. La questione infatti non coinvolge esclusivamente Charles Leclerc, ma praticamente tutto il podio dell’appuntamento iridato odierno: compresi quindi Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Charles Leclerc, con gli alfieri di Red Bull e Mercedes, è stato convocato dai commissari sportivi

Al centro del richiamo da parte dei commissari sportivi che ha coinvolto proprio Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton ci sarebbe un’infrazione in merito alle procedure previste dal protocollo da rispettare al termine di ogni Gran Premio. Tutti e tre pare siano venuti meno a delle importanti formalità sulle quali il Circus ragiona con una certa rigidezza.

La convocazione ha rilevato in un’infrazione in merito all’articolo 12.2.1.i) dell’International Sporting Code in merito a procedure specifiche in regime di parco chiuso, nello specifico per ciò che riguarda le istruzioni degli ufficiali di gara per il corretto e sicuro svolgimento della manifestazione. La contestazione, sulla base di quanto riportato da Franco Nugnes sull’edizione italiana di Motorsport.com, riguarderebbe un’interazione non prevista fra i tre piloti e i rispettivi fisioterapisti in regime di parco chiuso prima delle operazioni di pesatura.

Pare infatti che il fisioterapista di Charles Leclerc gli abbia passato una borraccia d’acqua proprio prima delle operazioni di pesatura dei piloti, azione identica messa in pratica dai fisioterapisti di Max Verstappen e Lewis Hamilton. Si capisce quindi perché tutti e tre sono finiti sotto investigazione al termine del Gran Premio d’Austria. Chiaramente la questione ha finito per mitigare la festa nei box di casa Ferrari che ha dovuto aspettare l’esito dell’indagine. Per Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton solo una multa di 10.000 euro ciascuno con sanzione sospesa, ovvero diverrà effettiva se uno dei tre si renderà protagonista ancora una volta della stessa infrazione nel corso dell’attuale stagione iridata. Nulla cambia, quindi, in termini di classifica.