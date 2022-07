Stellantis: c’è l’accordo quadro con Dongfeng per uscire dall’azionariato

In casa Stellantis è stato firmato un accordo quadro con la Dongfeng Motor International, ovvero una consociata della Dongfeng Motor Group Company Limited, per ciò che riguarda i 99,2 milioni di azioni ordinarie di Stellantis possedute ancora da Dongfeng. Il colosso cinese deteneva infatti il 3,16% del capitale sociale del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, ma bisogna ora attendere risposta dalla Cina per comprendere se in casa Dongfeng Motor International esiste la volontà di cedere questo importante pacchetto di azioni.

L’accordo stipulato fra le due parti chiarisce la posizione di Dongfeng Motor che effettivamente risultava già da qualche mese intenzionata a voler uscire, in maniera definitiva, dall’azionariato del Gruppo Stellantis. Nel 2019, infatti, lo stesso Gruppo cinese aveva già ceduto una parte delle azioni che possedeva per un complessivo che all’epoca era pari al 5,65% del capitale sociale di casa Stellantis; in quel caso la misura aveva previsto un’operazione di cessione pari a 36,1 milioni di titoli per 16,65 euro, secondo un valore complessivo pari a circa 600 milioni di euro.

Ora Dongfeng potrà presentare a Stellantis la propria offerta

In questo momento Dongfeng potrà quindi presentare, di volta in volta, una propria offerta di vendita al Gruppo Stellantis in merita a tutte o ad una parte delle azioni ordinarie del Gruppo in possesso del colosso cinese. Nel momento in cui Stellantis riceverà la proposta, potrà avere il diritto di accettare l’offerta e di acquistare i titoli azionari ad un valore unitario calcolato sulla media dei prezzi di chiusura per ogni azione su Euronext Milano per un periodo pari a cinque giorni di negoziazione precedenti la data nella quale Dongfeng presenterà la propria offerta al Gruppo.

Qualora invece Dongfeng decidesse di cedere una qualunque parte delle sue azioni ordinarie a marchio Stellantis mediante un processo di “accelerated book build (ABB)”, il colosso cinese offrirà al Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA la possibilità di intervenire come investitore principale all’interno di quella transazione specifica al prezzo di offerta che risulta dal processo citato. Ogni eventuale acquisto di azioni ordinarie Stellantis da parte di Stellantis stessa nei confronti di Dongfeng sarà effettuato inoltre sulla base dell’autorità concessa dall’assemblea generale dello scorso 13 aprile, che potrà anche essere rinnovata o comunque estesa.

Eventualmente sarà Stellantis stessa a segnalare al mercato l’accettazione di un’offerta da parte di Dongfeng e l’acquisto delle azioni offerte.