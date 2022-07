Alfa Romeo Tonale: già sfondata quota 4.500 ordini

Alfa Romeo Tonale sembra essere partito bene sul mercato. Secondo quanto confermato nelle scorse ore dalla casa automobilistica del Biscione sono già oltre 4.500 gli ordini ricevuti per il SUV che come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo da oggi ha messo in vendita anche la versione diesel. In Autunno poi la gamma sarà completa con l’arrivo della versione PHEV da 275 cavalli la cui produzione avrà inizio ad ottobre.

Alfa Romeo Tonale ha debuttato a febbraio ad Arese. Gli ordini per la versione di lancio si sono aperti a marzo. Le prime consegne sono avvenute a maggio quando è iniziata ufficialmente anche la produzione presso lo stabilimento di Pomigliano. Il primo porte aperte nelle concessionarie è avvenuto nel secondo week end di giugno. Entro fine anno il SUV dovrebbe arrivare in tutti i principali mercati auto del mondo compresi Stati Uniti e Cina.

Nelle previsioni del numero uno di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato questo modello dovrebbe immatricolare 20 mila unità nel 2022 e circa 45 mila nel 2023. Continuando così le cose sembra abbastanza probabile che il SUV possa raggiungere questi traguardi.

Già le vendite del Biscione sembrano beneficiare dell’arrivo di questo modello che rappresenta la prima novità per lo storico marchio milanese dai tempi del debutto di Alfa Romeo Stelvio nel 2016. Ovviamente la aspettative nei suoi confronti erano alte. Da questo modello e da Alfa Romeo Brennero infatti dovrebbe partire la riscossa del marchio che il gruppo Stellantis vuole trasformare in una sorta di brand premium globale.

