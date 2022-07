Leclerc sulla vittoria in Austria: “Ne avevo decisamente bisogno”

Charles Leclerc è tornato alla vittoria nel Gran Premio d’Austria dopo cinque gare in cui la fortuna non era stata dalla sua parte. Il pilota della Ferrari dice che “aveva bisogno” di vincere e celebra la competitività della sua vettura. Leclerc ha iniziato la stagione in testa, ma da Barcellona il monegasco è incappato in una serie di battute d’arresto che lo hanno portato lontano dalla vittoria e addirittura dal podio, risultato che è riuscito a ribaltare al Red Bull Ring, casa del suo più grande rivale.

Charles Leclerc felice per la vittoria in Austria: “Ci voleva”

“Ne avevo decisamente bisogno”, ha detto Leclerc nelle dichiarazioni pubblicate da Motorsport Italia. “Ogni volta che arrivo ad una nuova gara ho il sorriso sulle labbra e sono sempre ottimista, ma ovviamente con una gara dura dopo l’altra, sentivo che tutto era contro di me”, ha spiegato. “Finalmente abbiamo fatto una buona gara ed è bello ottenere di nuovo una vittoria”, ha detto.

Leclerc è rimasto soddisfatto della prestazione della F1-75 in Austria, perché, contro ogni previsione, è risultata essere più competitiva della Red Bull. “Era la prima volta che siamo stati un po’ più veloci. Non è del tutto sorprendente perché abbiamo lavorato molto, anche se la sorpresa probabilmente è arrivata da sabato a domenica, perché nello sprint anche la Red Bull sembrava essere molto forte” , ha dichiarato Leclerc.

“In gara sembra che abbiamo avuto più ritmo rispetto a loro, il che è stata una bella sorpresa”, ha aggiunto. Il pilota della Ferrari assicura che tutti i miglioramenti ricevuti durante la stagione sono andati a buon fine, anche se si rammarica di non aver potuto sfruttare maggiormente le prestazioni della vettura.

“Abbiamo ricevuto un pacchetto a Barcellona e poi abbiamo avuto un altro aggiornamento a Silverstone e sempre nella giusta direzione. Penso che la prestazione sia stata eccellente dall’Australia a parte Miami, dove eravamo un po’ più indietro rispetto alla Red Bull”, ha detto.

“Sono stato forte nelle ultime cinque gare, ma non siamo stati in grado di tramutare ciò in risultati. Quindi è fantastico che ora abbiamo disputato una gara normale”, ha detto. Il Gran Premio d’Austria è la seconda gara consecutiva in cui Leclerc ha recuperato punti a Verstappen. Il monegasco è a 38 punti dall’olandese.

Ti potrebbe interessare: Charles Leclerc: risolta con una multa l’investigazione al termine del GP d’Austria