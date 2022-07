Jeep Wrangler 4xe rimane il miglior PHEV nel secondo trimestre del 2022 negli USA

Jeep Wrangler 4xe con 10.861 unità immatricolate è risultato essere il modello ibrido plug-in top degli Stati Uniti nel secondo trimestre del 2022. Questo significa che ogni 5 Jeep Wrangler vendute una è un PHEV. Anche la Chrysler Pacifica Hybrid (PHEV) ha registrato numeri importanti negli USA con 4.095 unità (il 13 per cento di tutta la Chrysler Pacifica).

Anche nel secondo trimestre del 2022 Jeep Wrangler 4xe è risultata essere l’auto PHEV più venduta negli USA

Stellantis non fornisce numeri per tutti i suoi modelli plug-in, ma facendo riferimento solo alla Jeep Wrangler e alla Chrysler Pacifica il gruppo automobilistico ha ottenuto 14.956 unità immatricolate e il 3,7 per cento del volume totale. Per riferimento, Toyota/Lexus ha venduto oltre 9.000 plug-in, General Motors oltre 7.000 BEV, mentre Ford ha venduto oltre 4.000 BEV (più un numero non divulgato di PHEV) .

Ricapitolando le vendite di veicoli plug-in di Stellantis nel secondo trimestre del 2022: Jeep Wrangler 4xe ha raccolto un totale di 10.861 unità (20% del totale Jeep Wrangler e 5,8% delle vendite Jeep). Chrysler Pacifica Hybrid 4.095 unità (13% del totale Chrysler Pacifica e 11% delle vendite Chrysler). Jeep Grand Cherokee 4xe invece non sono stati forniti dati ufficiali. Totale: 14.956 (oltre il 3,7% del volume totale di Stellantis).

Finora, quest’anno, Stellantis ha venduto più di 27.000 ibridi plug-in negli Stati Uniti. Da inizio anno per le vendite di veicoli plug-in di Stellantis sono state le seguenti; Jeep Wrangler 4xe ha immatricolato 19.207 esemplari, Chrysler Pacifica Hybrid 8.259 unità per un totale di 27.466 unità. Solo il tempo dirà quanto bene l’elettrificazione di Stellantis ripagherà, ma per ora sembra che i volumi relativi alle vendite PHEV non siano male. I primi modelli completamente elettrici arriveranno negli USA alla fine di questo decennio.

