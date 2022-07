Stellantis premia 7 startup tecnologiche per il loro contributo

Stellantis ha premiato mercoledì durante un evento virtuale sette startup tecnologiche per il loro contributo agli obiettivi della strategia aziendale per il 2030 per un trasporto sicuro, sostenibile e conveniente.

La casa automobilistica sta trasformandosi in un’azienda tecnologica per la mobilità più ecologica con l’aspirazione di raddoppiare le sue entrate entro la fine del decennio e raggiungere un margine di profitto del 12 per cento. Si aspetta che accordi per tecnologie che forniscano avvisi per i veicoli di emergenza sulla strada, rendano il processo di produzione più efficiente e aiutino con le riparazioni e l’assistenza dei veicoli contribuiranno a raggiungere tali obiettivi.

Solo uno dei destinatari degli Stellantis Startup Awards è di un’azienda statunitense. Stellantis a settembre ha annunciato una collaborazione con HAAS Alert per un programma pilota che utilizza la tecnologia cloud per allertare i conducenti di veicoli di emergenza o altri pericoli stradali. Sta prototipando la tecnologia sui veicoli Chrysler, Dodge, Jeep e Ram.

I clienti hanno la possibilità di provare prima di acquistare con l’azienda francese Demooz. Rende i proprietari di alcuni veicoli Stellantis ambasciatori del marchio aprendo la strada ai vicini per testare il prodotto. È disponibile per Citroën Ami, le versioni elettrificate DS E-Tense e la Peugeot 308 ibrida plug-in in Francia, nonché per Ami e Fiat Nuova 500 completamente elettrica in Italia.

Per quanto riguarda l’assistenza, i tecnici delle officine Citroën in India stanno ottenendo una mano dall’assistente virtuale di BlinkIn. Li collega in remoto agli ingegneri Stellantis tramite smartphone, il che può ridurre il tempo necessario per trovare una soluzione per un veicolo.

Con Envisics con sede nel Regno Unito, Stellantis prevede di lanciare un nuovo head-up display sulla sua prossima generazione di veicoli premium e di lusso. La funzione utilizza la realtà aumentata e la tecnologia olografica per visualizzare informazioni utili come velocità e navigazione al conducente sul parabrezza.

Altre tecnologie cercano di migliorare il processo di produzione. In Turchia, Stellantis sta impiegando la startup francese Daxium per rendere digitale la sua checklist e dashboard per l’ispezione del veicolo quando il veicolo viene inviato per la consegna a un rivenditore e cliente. Stellantis afferma che migliora il suo processo di controllo e garantisce la qualità per la consegna dei suoi veicoli importati. Il progetto sarà presto esteso a Marocco, Egitto, Israele ed Europa.

Dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, nello stabilimento di Stellantis a Betim, in Brasile, gli smartwatch stanno analizzando il modello e l’intensità dei movimenti delle mani dei lavoratori per valutare il processo di produzione rispetto a sicurezza, qualità ed efficienza. La soluzione arriva dal brasiliano Phygitall.

Anche in Brasile e in Argentina, JettaCargo ha sviluppato un software che utilizza l’intelligenza artificiale per simulare il modo migliore per caricare merci su camion e container. Sta automatizzando la pianificazione e l’organizzazione del trasporto terrestre da parte di Stellantis. La società afferma che ciò contribuirà a ridurre l’impatto delle emissioni di carbonio e la rottura delle merci trasportate, migliorando al contempo la logistica e la sicurezza.

Dalla sua costituzione nel gennaio 2021 dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e la casa automobilistica francese Groupe PSA, il gruppo automobilistico ha firmato più di 40 contratti con startup. A marzo ha annunciato la creazione di Stellantis Ventures, un fondo di capitale di rischio di quasi 330 milioni di dollari.

