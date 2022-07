Ferrari spera di risolvere i problemi di affidabilità per il Belgio o l’Italia

Ferrari spera di risolvere in tempi relativamente brevi i problemi di affidabilità che hanno sofferto Charles Leclerc e Carlos Sainz, e che sono costati ad entrambi dei punti preziosi. E per inciso, migliorare le prestazioni dell’unità di potenza. “I problemi riguardano solo le prossime gare, non nel medio-lungo periodo perché sono convinto che sapremo risolvere il problema. Abbiamo un motore molto potente e questo mi dà speranza per il futuro quando saremo capaci di renderlo oltre che potente anche solido”, ha detto Binotto al Corriere della Sera.

Ferrari spera di risolvere in tempi relativamente brevi i problemi di affidabilità

Il boss della Ferrari ha detto che in ogni caso “ci vogliono tempi. È necessario progettare nuovi componenti, produrli e verificarne l’affidabilità. Non è questione di poche settimane. Immediatamente quello che possiamo fare è gestire l’affidabilità in termini di chilometraggio”, ha sottolineato Binotto.

Questa ‘gestione del chilometraggio’ comporta il cambio più frequente del motore, non portandolo a fine vita teorica, il che può comportare una penalizzazione in griglia di partenza. Ma è un male minore rispetto al rischio di non finire la gara, cioè tornare a casa senza punti.

Tuttavia, questa è la strada giusta per il futuro, nonostante il pedaggio che potrebbe dover essere pagato in questa stagione. È già noto: è più facile rendere affidabile un motore potente che il contrario. Secondo il Corriere della Sera, inoltre, “si prevede una nuova parte ibrida a Spa e Monza, per avere più energia nell’arco di un giro”. È una questione importante, perché significa avere cavalli elettrici per un tempo più lungo. Oggi questo problema è ancora più importante che guadagnare una dozzina di cavalli dal motore termico.

Ricordiamo che le power unit avranno lo sviluppo ‘congelato’ prima di iniziare la prossima stagione. Le modifiche saranno consentite solo per problemi di affidabilità o costi. In altre parole, ora devi sfruttare al massimo le prestazioni, anche a scapito dell’affidabilità, perché dopo sarà troppo tardi.

