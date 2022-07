Ferrari: i prossimi appuntamenti sui circuiti di tutta Europa

Le Ferrari hanno lasciato il segno nella Ultimate Cup Series di Misano, con diverse vittorie nella GT Hyper Sprint. Lucky Khera e David McDonald hanno vinto ancora nella GT Cup a Oulton Park e le vetture del cavallino rampante hanno conquistato buoni risultati anche nell’International GT Open di Budapest.

L’International GT Open è stata l’ultima gara prima della pausa estiva per le vetture che hanno gareggiato nel quarto round della serie a Budapest. Sono state due gare intense: la prima con due safety car, hanno fruttato due podi alle vetture del brand di Maranello della classe Am.

Ferrari: tutte le prossime gare in cui gareggeranno le vetture di Maranello

In Gara 1, Stanislaw Jedlinski e Krystian Korzeniowski dell’Olimp Racing hanno conquistato il secondo posto, con Stephen Earle ed Erwin Zanotti del Kessel Racing quinti, mentre domenica si sono dovuti accontentare del terzo posto sul podio davanti alla coppia del team svizzero. Con questi risultati, l’equipaggio polacco è ora quinto in classifica generale.

Nella Pro-Am, Kessel Racing – quinto nella classifica a squadre – ha incassato sesto e decimo posto con Roman Ziemian e Axcil Jefferies e ottavo e sesto con Murat Ruhi Cuhadaroglu e David Fumanelli, quest’ultimo attualmente quinto nella classifica di classe. Il prossimo round della serie, il quinto della stagione, si terrà l’11 settembre al Red Bull Ring in Austria.

La Ultimate Cup Series ha visitato il Misano World Circuit Marco Simoncelli per il terzo round della stagione. Nella GT Endurance, la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 del team Visiom con Jean-Paul Pagny, David Hallyday e Jean Bernard Bouvet ha ottenuto solo il terzo posto assoluto dopo aver lottato per la vittoria nella prima parte della quattro ore di gara.

Due vittorie nella classe UGT3A della GT Hyper Sprint sono arrivate grazie al team SR&R-Scuderia Ravetto & Ruberti. La prima si è assicurata Edoardo Barbolini mentre il compagno di squadra Luca Demarchi la seconda. In Gara 3, però, il terzo podio si è rivelato inafferrabile con il cambio pilota. La squadra è stata penalizzata con un drive-through per virata fuori pista.

Nella categoria UGT3B, la Ferrari di Alexis Berthet della CMR ha vinto Gara 1 e Gara 3, finendo seconda in Gara-2. Terzo posto nella stessa classe per Alfredo Salerno sulla Ferrari 488 Challenge Evo della SR&R-Scuderia Ravetto & Ruberti nella prima gara. Il prossimo round della Ultimate Cup Series è in programma dal 16 al 18 settembre a Hockenheim (Germania).

Per quanto riguarda il Campionato GT Cup, Oulton Park ha ospitato il quarto round del campionato nel fine settimana, che ha visto due gare spettacolari. Nella prima uscita di 40 minuti nella classe GTC, la Ferrari 488 Challenge Evo di Racelab è arrivata quarta con Lucky Khera e David McDonald, ritardata da un lungo pit stop a causa di una penalità dopo aver condotto per molti giri.

In Gara 2 è proseguita la gara tra la Ferrari e la Lamborghini di Topcats Racing con HEX.com. Al via Khera ha fatto bene a mantenere il comando fino al cambio pilota. Al rientro, la Lamborghini ha preso il primo posto, ma un successivo errore ha causato l’uscita di pista della vettura e il ritiro. La situazione ha consegnato il vantaggio a McDonald, che è stato il primo a tagliare il traguardo.

Khera e McDonald sono ora terzi in classifica generale, a dodici punti dal leader, mentre nella classe GTC occupano il primo posto con 262 punti. Il prossimo round si svolgerà il 30 e 31 luglio a Silverstone.

Nella 24 Ore di Portimão, la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 del WTM Racing con Georg Weiss, Leonard Weiss, Jochen Krumbach, Daniel Keilwitz e Indy Dontje ha tagliato il traguardo al terzo posto assoluto. Tuttavia, dopo i controlli tecnici post gara, la vettura di Maranello è stata squalificata per un’irregolarità allo scarico. Il campionato torna in pista il 10 settembre per la 24 Ore di Barcellona.