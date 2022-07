Nuova Citroen C3 mostra tutta l’attitudine da SUV in un video

La nuova Citroen C3 promette di attirare l’attenzione ovunque vada. Il suo stile sorprendente e l’attitudine da SUV sono sicuramente tra i suoi punti di forza. Questo è uno dei momenti salienti del terzo e ultimo episodio della webserie in cui Ricardo Dilser, Press Product Manager di Stellantis, svela alcune delle caratteristiche del più grande lancio dell’anno per il marchio francese insieme a Érica Oliveira, Quality Auditor presso il Porto Real Automotive Center (RJ)” . Insieme, raccontano di più sul nuovo modello che non sorprende solo in termini di aspetto.

Un nuovo video svela nuovi dettagli sulla nuova Citroen C3

La nuova Citroen C3 arriverà sul mercato in Brasile con il bagagliaio più grande tra i principali concorrenti del segmento, con un volume di 315 litri. La carrozzeria con 3,98 metri di lunghezza e 2,54 metri di passo ha consentito lo sviluppo di un abitacolo spazioso e confortevole. Inoltre, la nuova C3 può essere personalizzata fortemente grazie a un ampio catalogo con diverse combinazioni di colori, comprese le opzioni con tetto bicolore. Questa varietà continua con una gamma completa di diverse versioni, motori e cambi.

Inoltre, il modello avrà un prezzo altamente competitivo. Tutto questo senza rinunciare ad elementi sempre più desiderati dai consumatori, come un cruscotto 100% digitale, un sistema multimediale da 10,25 pollici con Android Auto e Apple Carplay wireless, controllo di stabilità e trazione, attacco Isofix per seggiolini auto e molto altro.

La nuova Citroen C3 è un progetto globale a cui Stellantis partecipa attivamente in America Latina. Il modello sarà prodotto presso il Porto Real Automotive Complex (RJ) e avrà caratteristiche specificamente progettate per i clienti esigenti della regione, tenendo conto della regionalità dei mercati in cui sarà offerto. Ricordiamo che il suo lancio in quel mercato è previsto per il prossimo mese di agosto.

