F1, GP d’Austria: tripudio Verstappen, Leclerc batte Sainz

Di prepotenza Max Verstappen vince la gara sprint che apre il week-end del GP d’Austria. Davanti a un muro arancione di tifosi, l’olandese della Red Bull si è rivelato troppo superiore, perfetto al via e bravo a chiudere su Charles Leclerc, che scattava in prima fila e ha provato a sorprenderlo. Invece, alla prima curva l’alfiere della Ferrari ha dovuto cedere la posizione al compagno di paddock Carlos Sainz.

GP d’Austria: Verstappen domina, testa a testa Leclerc-Sainz

Ma lo spagnolo, nel tentare l’affondo a Max alla staccata in salita della Remus Kurve, è stato ripassato da Charles nel breve rettilineo successivo . Con Verstappen in fuga solitaria, i primi giri di gara hanno intrattenuto soprattutto per la lotta al secondo posto. Sainz sembrava più veloce di Leclerc e nel corso della settima tornata lo ha riprovato a infilare. Prima lo spagnolo è andato lungo alla 3, dunque in quella successiva una difesa muscolosa del 24enne ha posto definitivamente fine a ogni discorso e da lì in avanti Sainz ha perso terreno.

Con Verstappen, Leclerc e Sainz a occupare il podio e assicurarsi le prime tre posizioni del GP d’Austria di domani, dietro ha offerto una prova convincente Sergio Perez. Il driver della compagine di Milton Keynes, partito 13° è risalito fino al 5° posto alle spalle di George Russell. Bravo pure Mick Schumacher: il figlio d’arte si conferma in grande spolvero battagliando a lungo per la zona punti, fino a soccombere a due giri dal termine a un coriaceo Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes ha avuto qualche complicazione per essersi trovato al via tra Pierre Gasly e Alexander Albon.

Dietro Perez, completano la zona punti Esteban Ocon, 6° con l’unica Alpine in gara (Fernando Alonso ha sventolato bandiera bianca ancor prima dello start), davanti a Kevin Magnussen con la migliore delle Haas e il già citato Hamilton. Schumacher chiude nono davanti all’Alfa Romeo di Valtteri Bottas e alla McLaren di Lando Norris. Dalla 14esima posizione scatterà, invece, Guanyu Zhou. Con gli 8 punti conquistati oggi Verstappen si porta a 189 punti in classifica generale, con Perez sempre secondo a quota 151 e quindi Leclerc a 145, a meno 44 dalla vetta.